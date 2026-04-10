L'ospitata di Zeudi Di Palma a Belve è sulla bocca di tutti da diversi giorni, e a discuterne ancora sono principalmente i detrattori della ragazza. I fan dell'ex Miss Italia, però, hanno fatto notare che quest'intervista così criticata non ha fatto altro che aumentare il numero dei suoi followers sia su TikTok che su Instagram, per non parlare dei milioni di visualizzazioni che hanno ottenuto i video di alcuni passaggi della chiacchierata con Francesca Fagnani.

Continua il successo di Zeudi sul web

La partecipazione di Zeudi a Belve ha creato scompiglio sia tra gli spettatori del programma che tra gli utenti che lo commentano sui social: molte persone hanno definito "inadeguata" l'ospitata della giovane, ma a difenderla ci stanno pensando i suoi tantissimi sostenitori.

Chi pensava che quest'intervista così criticata avrebbe avuto ripercussioni sul successo di Di Palma sulle varie piattaforme social, si sbagliava di grosso: negli ultimi giorni, infatti, la 24enne ha guadagnato migliaia di followers e i video del suo confronto con Francesca Fagnani sono stati visti da milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

Nelle ultime ore l'account Instagram dell'ex Miss Italia è salito a 370.000 followers e quello di TikTok a più di 180.000.

Raga arrivata a 180k su #TikTok

Salita di altri 1k su IG I 370k sono dietro l'angolo per non parlare dei visual dei vari TT Rai o di altre persone tipo quello sull'università dove ci sono solo commenti positivi fuori da logiche di fandom.. ed è "andata malissimo" cit.. pensate se… pic.twitter.com/5tyqN4RkP2 — FilippoFish_BOT🐠Zè🖤💙 (@Felix7417) April 10, 2026

I dettagli notati dalla community

Le critiche dopo Belve, dunque, non hanno intaccato il boom di Zeudi sui social, anzi forse stanno contribuendo indirettamente all'aumento del numero dei followers su tutti i suoi profili.

"Sta salendo ovunque e ci sono più commenti positivi che negativi", "Dicono che è andata male, pensate se fosse andate bene cosa sarebbe successo", "Questi sono fatti, il resto sono solo chiacchiere", "In due giorni ha guadagnato più di 7.000 followers, è un dato di fatto", "Fuori dalla bolla degli haters, è piaciuta", "C'è differenza tra il pubblico della tv e quello dei social, mi pare evidente", si legge su X in queste ore.

La serenità in live su Twitch

A circa 48 ore di distanza dalla messa in onda della sua intervista, Zeudi ha fatto una live su Twitch e si è detta contenta di come è andata la sua prima esperienza in tv dopo il Grande Fratello.

"All'inizio ero un po' in ansia perché avevo di fronte Francesca Fagnani, poi penso che non è andata così male", ha detto la ragazza ai tantissimi fan che erano collegati con lei in diretta.