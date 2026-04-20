La storia d'amore tra Zeudi Di Palma e Scarlett Plott procede a gonfie vele, e a confermarlo sono anche le bellissime parole che l'ex Miss Italia ha speso per la fidanzata in una recente live su Twitch. Chi segue la 24enne da più di un anno non può non riconoscere quanto è felice da quando fa coppia con la podcaster inglese, un cambiamento che hanno notato sia lei che tutte le persone che fanno parte della sua vita.

La dolce dedica di Zeudi su Twitch

La reunion tra Zeudi e Scarlett a Napoli è durata pochi giorni: a causa di impegni di lavoro in Inghilterra, infatti, la modella ha già lasciato l'Italia ed è tornata a casa sua.

A confermare la partenza della podcaster è stata anche la sua fidanzata nel corso della live che ha fatto su Twitch il 19 aprile, in particolare poche ore dopo aver salutato la sua dolce metà all'aeroporto.

Quando i fan le hanno chiesto come vanno le cose tra lei e la compagna, Di Palma ha detto: "Sono molto fortunata ad averla nella mia vita, non avrei mai pensato di incontrare una persona come lei. Sono felicissima e la vorrei sempre qui con me, ma dobbiamo lavorare ed è giusto così".

Zeudi: I was saying that Scarlett is wonderful. Yes, that’s what I was saying. I’m really happy to have met her. Anyway, aside from that, we were with the girls and had fun. It was the last night because the next day we woke up early to go to the airport.



It’s always kind of… pic.twitter.com/P30VeVc6C0 — Korslayage (@Korslayage) April 19, 2026

L'approvazione di mamma Maria Rosaria

Sempre nel corso della diretta che ha fatto l'altra sera su Twitch, Zeudi ha svelato come è andato il primo incontro tra sua madre e Scarlett.

"Lei ci supporta tantissimo", ha detto la giovane ex concorrente del Grande Fratello con tono entusiasta.

La signora Maria Rosaria, dunque, è la fan numero uno di quelle che sui social sono state ribattezzate le Zarlet.

La gioia della community

Chi vuole bene a Zeudi non può che essere felice del bel periodo che sta vivendo, soprattutto nel privato.

"Vederla così mi emoziona", "Se lo merita", "Finalmente è arrivato il tempo di sorridere anche per lei", "Ha trovato una persona che riesce a capirla, non c'è cosa più bella", "Non l'ho mai vista così serena prima d'ora", "Deve godersi questo momento al cento per cento", "Ha trovato una donna che la tratta come una principessa", "Si meritano a vicenda", "Tutta la felicità del mondo per queste ragazze fantastiche", "Che dolce", "Le cambia lo sguardo quando parla di Scarlett", "Sono anime gemelle", si legge su X in questi giorni.