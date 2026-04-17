Sono in molti a non spiegarsi il successo di Zeudi Di Palma, soprattutto di fronte ai numeri che riesce ad ottenere sui social. Stando a un'accurata analisi che è stata pubblicata da Fanpage.it, solo a marzo il profilo Twitch dell'ex Miss Italia avrebbe superato i 71.000 abbonati nonostante i follower totali siano stati "soltanto" 22.500, un'anomalia se si pensa che solitamente ad abbonarsi a un canale non sono neppure la metà dei follower reali.

Il successo di Zeudi su Twitch

Mentre Zeudi si rilassa con la fidanzata Scarlett tra Napoli e Roma, c'è chi sta continuando a cercare una spiegazione al suo successo su Twitch.

A spiazzare chi non è fan di Di Palma è soprattutto il numero di abbonati al suo canale a fronte di un "pubblico" piuttosto esiguo: l'account dell'ex Miss Italia, infatti, ha 22.500 follower e 71.000 abbonati (dati relativi al mese di marzo).

Il boom della ragazza su questa piattaforma, dunque, sarebbe soprattutto merito di chi si abbona (pagando) e questo corrisponderebbe a un record senza precedenti sia in Italia che nel mondo.

Solitamente gli abbonati di un canale sono circa il 2% dei follower totali, invece nel caso di Zeudi sono il 300%.

La reazione della community

Chi non riesce a credere al successo di Zeudi probabilmente non ha ancora compreso il ruolo determinate della sua community in tutta questa storia: come ha svelato la stessa Di Palma a Belve, a supportarla sono in migliaia da tutte le parti del mondo.

"Li sta facendo impazzire tutti senza fare nulla", "Adoro veder rosicare questa gente", "Lei si sta godendo la fidanzata e questi le fanno le pulci", "Non piace a nessuno, ma è sempre sulla bocca di tutti", "Se ne faranno mai una ragione?", "Tutto questo essendo semplicemente sé stessa", "Stanno facendo tutto questo per una persona irrilevante? Che ridere", si legge sui social in questi giorni.

La reunion con Scarlett in Italia

Zeudi sembra piuttosto indifferente a tutto quello che si sta dicendo e scrivendo di lei, anche perché in questi giorni si è riunita con la fidanzata.

Dopo una settimana di lontananza, Scarlett ha preso un aereo e ha raggiunto la sua dolce a metà a Napoli, dopodiché quelle che i fan hanno ribattezzato le Zarlet si sono spostate a Roma.