Da diverse ore sul web si sta parlando con insistenza di una possibile partecipazione di Zeudi Di Palma alla prossima edizione dell'Isola dei famosi, anzi c'è chi sostiene che la giovane avrebbe già fatto un provino per il ruolo di naufraga. Secondo Lorenzo Pugnaloni quest'indiscrezione sarebbe vera in parte: l'ex Miss Italia sarebbe stata contattata dalla produzione del reality di Canale 5, ma non avrebbe intenzione di accettare la proposta.

Le ultime novità sul futuro di Zeudi

In questi giorni sul web si è diffusa un'indiscrezione molto interessante: si dice che Zeudi sarebbe stata provinata per l'Isola dei famosi, in particolare per l'edizione che dovrebbe andare in onda tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

Sempre secondo queste voci tutte da verificare, l'incontro tra 24enne e la produzione del reality sarebbe avvenuto nella più totale riservatezza ma avrebbe soddisfatto entrambe le parti.

Per il momento la giovane star di Twitch non ha rilasciato dichiarazioni sul suo futuro in televisione, ma un esperto del settore potrebbe aver svelato qualcosa a riguardo.

Le parole dell'esperto sui social

A chi gli ha chiesto se c'è un fondo di verità dietro alle voci che vorrebbero Zeudi in lizza per un posto nel cast della nuova edizione dell'Isola dei famosi, Lorenzo Pugnaloni ha risposto così: "Questa notizia l'ho lanciata due mesi fa".

"Lei è stata contattata, ma non ci andrà", ha svelato l'esperto tramite il suo profilo Instagram.

L'elogio alla community

Sui social sono in molti a sostenere che a Zeudi non converrebbe partecipare ad un programma come l'Isola dei famosi, o meglio non ne avrebbe bisogno visto i risultati che sta ottenendo sul web e dei quali sia orgogliosa che consapevole.

"Sono felicissima di aver scelto Twitch, è la piattaforma perfetta per me. Qui mi sento libera e posso fare tante cose. Tutto questo anche grazie a voi, che siete diventati un po' la mia famiglia", ha detto Di Palma nel corso di una live che ha fatto recentemente sul suo profilo.

La 24enne ha voluto omaggiare la sua community anche con un post Instagram nel quale ha riassunto i momenti più iconici che ha vissuto da quando ha deciso di sbarcare su Twitch.