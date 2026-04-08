C'era grande attesa per l'intervista di Zeudi Di Palma a Belve, in particolare per come si sarebbe raccontata in un contesto totalmente nuovo per lei. Su Rai 2 la giovane ha parlato quasi di tutto, ma si è limitata a rispondere con un "sì" all'unica domanda che le è stata fatta sul flirt che ha avuto con Helena Prestes al Grande Fratello.

Il velato accenno al rapporto con Helena

Per settimane i fan di Zeudi si sono chiesti se avrebbe parlato di Helena a Belve, o meglio se le sarebbero state fatte domande su quello che è stato un vero e proprio fenomeno social: le Zelena.

Di Palma ha ricordato la sua esperienza al Grande Fratello senza scendere troppo nei particolari dei legami che aveva instaurato con gli altri concorrenti, infatti né lei né la conduttrice hanno fatto nomi nel corso dell'intervista che è andata in onda il 7 aprile.

Ad un certo punto, però, Francesca Fagnani ha domandato alla sua ospite: "Pensa che se non avesse avuto quel flirt con una ragazza (Helena) nella casa, sarebbe rimasta così impressa?".

"Sì", ha tagliato corto l'ex Miss Italia prima che la presentatrice cambiasse argomento.

il flirt con un’altra ragazza ma quanto è zelena la nostra frafagni ❤️‍🩹 — ei belíssima (@edoruta) April 7, 2026

Il commento di Zeudi sulla mancata vittoria

Sempre parlando del Grande Fratello, Zeudi ha definito "paradossale" quello che è successo in finale.

Quando la conduttrice di Belve le ha chiesto se si aspettava di vincere, la ragazza ha risposto: "Sono capitata in un mazzo di carte sbagliato. Per i numeri che ho, meritavo più del quinto posto e l'ho capito quando sono uscita dalla casa".

A colpire i telespettatori è stato il fatto che la 24enne non ha nominato nessuno dei suoi ex compagni d'avventura, e neanche Francesca Fagnani ha voluto indagare più di tanto su come si sono evoluti i rapporti dentro e fuori le mura più spiate d'Italia.

La conferma della storia d'amore con Scarlett

Anche sull'amore Zeudi non si è sbottonata molto, o meglio ha solo confermato che dall'inizio del 2026 il suo cuore è tornato a battere per una ragazza.

"Sì, sono innamorata.

Non ho mai detto ti amo, ma da gennaio mi sto esercitando", ha dichiarato la giovane riferendosi alla modella con la quale fa coppia da qualche mese e che ha presentato sui social poche settimane fa.