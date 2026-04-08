Sono tanti gli spunti di discussione che ha offerto l'intervista di Zeudi Di Palma a Belve, ma i fan si stanno concentrando soprattutto sulle cose belle che la ragazza ha detto in tv. A Francesca Fagnani, infatti, l'ex Miss Italia ha confidato quando ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Scarlett Plott, e poi ha ammesso di esserne perdutamente innamorata.

Le prime confidenze sulla compagna Scarlett

Non è passato neanche un mese da quando Zeudi ha ufficializzato la sua relazione con Scarlett, ma sul web si è già detto e scritto di tutto su questo rapporto.

Fino a poche ore fa quasi nessuno sapeva quando è iniziata questa storia, ma ci ha pensato Francesca Fagnani a chiederlo all'ex Miss Italia quando l'ha intervista a Belve.

"Sei innamorata? Se sì, da quanto tempo?", ha domandato la presentatrice di Rai 2.

"Sì, ti dò quest'esclusiva. Diciamo che il 2026 è iniziato bene", ha risposto la ragazza con un po' di genuino imbarazzo.

Stando a queste parole, dunque, quelle che i fan hanno ribattezzato le Zarlet starebbero insieme da pochi mesi, ma avrebbero già capito di provare un sentimento molto forte l'una per l'altra.

Fagnani: Let’s talk about nice things, let’s talk about love. Are you in love?



Zeudi: I’ll give you this… yes.



F: For how long? Can I ask?



Z: 2026 started well.



F: Up to now, have you suffered more or made others suffer more?



Z: Maybe I’ve suffered more.



F: Really? It… pic.twitter.com/FfTfrIYuyq — Korslayage (@Korslayage) April 7, 2026

La reazione della community di Zeudi

La timida dichiarazione d'amore che Zeudi ha fatto a Scarlett in tv ha emozionato tutte le persone che la seguono da più di un anno e sanno quanto è difficile per lei aprirsi su queste cose davanti alle telecamere.

"Sono così felice per lei", "Si vede che è innamorata", "Piano piano", "Adoro il modo in cui parla di Scarlett", "Mi commuove vederla così serena", "Solo il meglio per lei", "Siete stupende", "Viva l'amore", si legge su X in queste ore.

Rapporto d'amore a distanza

In una live che ha fatto su Twitch qualche giorno fa, Zeudi ha parlato di Scarlett e del loro futuro.

"Io vivo in Italia e lei a Londra, probabilmente ci rivedremo tra un mese. La nostra è una relazione a distanza, ma forse è anche più bello così perché quando ci si rivede si hanno più cose da dirsi", ha raccontato la giovane.

Più volte l'ex Miss Italia si è anche presa in giro sul suo inglese non proprio eccellente, ma ci ha tenuto a precisare che lei e la fidanzata si capiscono benissimo nonostante parlino due lingue diverse.