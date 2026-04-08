Sono tanti gli spunti di discussione che ha offerto l'intervista di Zeudi Di Palma a Belve, ma i fan si stanno concentrando soprattutto sulle cose belle che la ragazza ha detto in tv. A Francesca Fagnani, infatti, l'ex Miss Italia ha confidato quando ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Scarlett Plott, e poi ha ammesso di esserne perdutamente innamorata.

Le prime confidenze sulla compagna Scarlett

Non è passato neanche un mese da quando Zeudi ha ufficializzato la sua relazione con Scarlett, ma sul web si è già detto e scritto di tutto su questo rapporto.

Fino a poche ore fa quasi nessuno sapeva quando è iniziata questa storia, ma ci ha pensato Francesca Fagnani a chiederlo all'ex Miss Italia quando l'ha intervista a Belve.

"Sei innamorata? Se sì, da quanto tempo?", ha domandato la presentatrice di Rai 2.

"Sì, ti dò quest'esclusiva. Diciamo che il 2026 è iniziato bene", ha risposto la ragazza con un po' di genuino imbarazzo.

Stando a queste parole, dunque, quelle che i fan hanno ribattezzato le Zarlet starebbero insieme da pochi mesi, ma avrebbero già capito di provare un sentimento molto forte l'una per l'altra.

La reazione della community di Zeudi

La timida dichiarazione d'amore che Zeudi ha fatto a Scarlett in tv ha emozionato tutte le persone che la seguono da più di un anno e sanno quanto è difficile per lei aprirsi su queste cose davanti alle telecamere.

"Sono così felice per lei", "Si vede che è innamorata", "Piano piano", "Adoro il modo in cui parla di Scarlett", "Mi commuove vederla così serena", "Solo il meglio per lei", "Siete stupende", "Viva l'amore", si legge su X in queste ore.

Rapporto d'amore a distanza

In una live che ha fatto su Twitch qualche giorno fa, Zeudi ha parlato di Scarlett e del loro futuro.

"Io vivo in Italia e lei a Londra, probabilmente ci rivedremo tra un mese. La nostra è una relazione a distanza, ma forse è anche più bello così perché quando ci si rivede si hanno più cose da dirsi", ha raccontato la giovane.

Più volte l'ex Miss Italia si è anche presa in giro sul suo inglese non proprio eccellente, ma ci ha tenuto a precisare che lei e la fidanzata si capiscono benissimo nonostante parlino due lingue diverse.
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