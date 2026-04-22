La recente ospitata di Zeudi Di Palma a Belve potrebbe essere stato solo "l'antipasto" di quello che potrebbe accadere tra qualche mese. Stando ai rumor che circolano in rete, una decina di giorni fa l'ex Miss Italia avrebbe sostenuto un provino per l'edizione dell'Isola dei famosi che dovrebbe andare in onda dopo l'estate. Le trattative tra la "star" di Twitch e il reality sarebbero ancora all'inizio, ma c'è chi dà per certo un incontro segreto tra le due parti.

I rumor sul futuro di Zeudi

In queste ore ha ripreso a circolare un'indiscrezione che aveva già impazzato sul web qualche mese fa: stando a quello che si vocifera in rete, Zeudi potrebbe essere nel cast della prossima edizione dell'Isola dei famosi.

La 24enne sarebbe pronta a rimettersi in gioco in un reality a più di un anno di distanza dall'esperienza al Grande Fratello, e gli autori del format Mediaset sarebbero molto interessati a lei.

Si dice, inoltre, che circa dieci giorni fa Di Palma avrebbe fatto un provino in gran segreto e che le trattative con la produzione del programma sulla sopravvivenza sarebbero ancora in corso.

Il boom sui social dopo il Grande Fratello

Il successo di Zeudi sui social è innegabile, e secondo molti potrebbe essere uno dei motivi per i quali Mediaset avrebbe pensato a lei per il ruolo di naufraga dell'Isola dei famosi.

Ovviamente questa per ora è solo un'indiscrezione da prendere con le pinze perché né la 24enne né gli autori del reality si sono ancora esposti per confermarla o per smentirla, e probabilmente ciò non accadrà nell'immediato visto che il programma dovrebbe andare in onda dopo l'estate.

L'elogio alla community in diretta

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sul futuro di Zeudi, i suoi fan sono concentrati sul rapporto che stanno coltivando con lei da più di un anno a questa parte.

L'altra sera, ad esempio, la ragazza ha speso bellissime parole per le persone che sono nella sua community e per gli obiettivi che sono riuscite a raggiungere in poco tempo.

"Le Zeudiners, rispetto ad altri fandom, fanno iniziative benefiche e salvano vite. Di recente hanno donato migliaia di euro per salvare cani in Romania", ha detto Di Palma su Twitch.