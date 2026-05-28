Hanno preso il via a Roma le riprese di 500 Battiti, la nuova serie originale HBO Max prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios. Questo medical drama ad alta tensione è ambientato nel reparto di cardiochirurgia dell’Ospedale di Padova, dove vita, morte e scelte cruciali si intrecciano quotidianamente. La narrazione si concentra sulla pressione e le profonde implicazioni emotive legate al trapianto di cuore. La serie è stata ideata e sceneggiata da Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini e Virginia Virilli.

La direzione dei primi tre episodi è a cura di Stefano Lodovichi, che ricopre anche il ruolo di supervisore artistico della serie, mentre Alice Filippi dirige i restanti tre.

Il cast principale vede Linda Caridi interpretare la brillante cardiochirurga Carolina Mattei, affiancata da nomi come Andrea Arcangeli, Andrea Pennacchi, Mario Sgueglia, Camilla Filippi, Giorgio Montantini, Samuele Teneggi e Anna Bellato. Le riprese, iniziate il 18 maggio 2026, si protrarranno per tredici settimane, fino al 13 agosto, toccando diverse località italiane: Roma, Padova, Cortina e Bolzano. La serie si articola in sei episodi, ciascuno della durata di un’ora.

Il cuore della trama: decisioni estreme e coraggio

La narrazione di 500 Battiti si intensifica ogni volta che un organo si rende disponibile per il trapianto. La protagonista, la cardiochirurga Carolina Mattei, si trova catapultata in una corsa frenetica contro il tempo per il trasporto dell’organo e la salvezza di una vita.

La serie intreccia con maestria le vicende del personale medico, dei pazienti e delle loro famiglie, tutti chiamati a prendere decisioni difficili e a confrontarsi con le profonde ripercussioni emotive della sopravvivenza. Questo medical drama utilizza l’urgenza del trapianto come lente per esplorare gli eventi che precedono, accompagnano e seguono l’intervento, mettendo in luce il coraggio e le sfide quotidiane all'interno dell'ospedale.

Un aspetto cruciale della storia è la battaglia personale di Carolina, che deve affrontare la devastante realtà del proprio cuore malato. La serie si caratterizza per le sue atmosfere tese e la complessità emotiva, evidenziando come ogni battito cardiaco porti con sé il peso della vita e la necessità di affrontare la morte.

Dettagli di produzione e l'eccellenza italiana

500 Battiti si configura come una delle più recenti e significative produzioni italiane per HBO Max, frutto della collaborazione con Cattleya, parte di ITV Studios. La lavorazione, avviata il 18 maggio 2026, vede impegnato un vasto team di professionisti. Oltre ai già citati creatori e sceneggiatori, la squadra include il produttore esecutivo Matteo De Laurentiis, la responsabile organizzativa Katia Franco, il direttore di produzione Enrico Delle Site e l’ispettore di produzione Marco Calzola. Le diverse location scelte per le riprese – Roma, Padova, Cortina e Bolzano – sottolineano l'ampiezza e la complessità logistica del progetto, che si estenderà per tredici settimane.

Il team tecnico annovera anche la costumista Marta Passarini, il direttore della fotografia Emanuele Pasquet, lo scenografo Paolo Bonfini, il responsabile del suono Alessandro Bianchi e i direttori del casting Davide Zurolo ed Eleonora Barbiero. Attraverso questa produzione, la serie non solo mette in risalto la sofisticata organizzazione di un progetto internazionale, ma valorizza anche le eccellenze della sanità pubblica italiana, in particolare nell'ambito dei trapianti cardiaci e delle ambientazioni ospedaliere. L'iniziativa riafferma il crescente interesse delle grandi produzioni televisive per le storie ambientate in Italia, evidenziando scenari autentici e le complesse dinamiche morali vissute quotidianamente nei reparti specialistici.