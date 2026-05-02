Un recente episodio di truffa online ha visto protagonista una sostenitrice di Achille Lauro, ingannata da falsi intermediari con la promessa di un incontro privato. La donna, quarantottenne residente nell'Appennino reggiano, aveva versato diecimila euro. Accortasi della frode, ha sporto denuncia ai carabinieri, che hanno identificato e denunciato gli autori. La somma sottratta era stata trasferita su conti esteri e poi riversata su conti italiani per essere prelevata, complicando il recupero per la vittima.

Il gesto di Achille Lauro: concerto e messaggio di tutela

Informato della vicenda tramite media e sindacato dei carabinieri, Achille Lauro ha deciso di intervenire personalmente. L'artista, colpito dalla disavventura, ha voluto trasformare l'esperienza negativa in un momento di autentica vicinanza. Ha contattato la fan, offrendole un invito a un suo concerto e regalandole due biglietti omaggio: uno per lei e l'altro per la nipote. Un gesto concreto per esprimere solidarietà e farle vivere un'esperienza positiva e reale.

Lauro ha ribadito l'importanza di tutelare i propri sostenitori, definendoli una "famiglia". Ha sottolineato la sua responsabilità nel proteggerli da raggiri, chiarendo che gli unici canali ufficiali per comunicazioni o iniziative sono esclusivamente i suoi profili social e il fanclub ufficiale.

L'appello contro le truffe online e la battaglia legale

A seguito di questo episodio, il cantante ha lanciato un accorato appello ai suoi fan, invitandoli a prestare massima attenzione e a diffidare da richieste sospette, specialmente se non provengono dai canali ufficiali. La sicurezza del suo pubblico è una priorità per l'artista. Nel frattempo, la donna vittima della truffa prosegue la sua battaglia legale, sperando di recuperare almeno parte della considerevole somma di diecimila euro. Sta seguendo l'iter giudiziario per costituirsi parte civile, cercando giustizia e un risarcimento per il danno subito.