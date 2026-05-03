Al Bano è stato ospite a Domenica In, dove ha scelto di rispondere pubblicamente alle recenti dichiarazioni di Romina Power rilasciate durante un’intervista a Belve. Nel corso della trasmissione, il cantante di Cellino San Marco ha espresso con forza e commozione la propria versione dei fatti riguardo la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi e la fine della lunga relazione con Romina Power, durata venticinque anni. Al Bano ha raccontato il profondo dolore vissuto e la difficoltà di affrontare le parole dell’ex moglie, che aveva messo in dubbio il suo sostegno durante il periodo più difficile della loro vita familiare, in particolare dopo la tragedia che ha colpito la famiglia.

La replica di Al Bano alle dichiarazioni di Romina Power

Durante l’intervista, Al Bano ha ricordato con veemenza i momenti trascorsi a New Orleans alla ricerca della figlia Ylenia, scomparsa nel 1994. Ha sottolineato di aver cercato la figlia per oltre un mese, spesso di notte, “andavo in giro di notte a New Orleans… ho visto di tutto”, e di aver vissuto situazioni estremamente difficili. Il cantante ha contestato fermamente le affermazioni di Romina Power secondo cui lui sarebbe tornato in Italia per lavoro, precisando che la decisione di lasciare New Orleans fu presa insieme, dopo aver compreso che “dopo un mese non c’era altro” e che non c’erano più possibilità di ritrovare la figlia. Al Bano ha ribadito di aver sempre rappresentato un grande sostegno e un pilastro nella famiglia, “non me ne sono mai fregato”, e di non meritare le accuse ricevute, sottolineando il dolore e la rabbia che queste parole gli hanno causato: “Ma dov'eri tu?

Come fai a dire che non c’era un sostegno? Non è vero”.

Il dolore per Ylenia e la fine del sodalizio artistico

Al Bano ha raccontato che la speranza di ritrovare Ylenia si è dissolta proprio a New Orleans e che il dolore per la sua scomparsa “non passerà mai”, ma che non si crea illusioni. Ha affermato con commozione che la figlia “sta nel nostro cuore, vive lì” e che sarebbe giusto “lasciamola in pace Ylenia, lei è nel nostro cuore, e vivrà lì per sempre”. Il cantante ha anche ricordato come la tragedia abbia segnato la fine della relazione con Romina Power e della loro carriera artistica insieme, culminata nell’ultima esibizione a San Siro il 4 luglio 1994. “Tu Romina hai deciso che non volevi più vedere tutto questo… Io non mi arrendo… ma avevo capito che non c’era più niente da fare.

L’essere umano ha bisogno di reagire anche nelle tragedie”. In chiusura, Al Bano ha replicato anche a dichiarazioni passate di Romina, come quando disse che Al Bano la picchiava: “Perché vuoi punirmi? Io so cosa ho dato… anche i nostri figli mi hanno difeso”. E ha risposto alla definizione del testo di “Felicità” come “banale”: “Abbiamo avuto tanto successo insieme… oggi dopo 42 anni ‘Felicità’ è ancora un successo mondiale, penso questi basti”.

Albano Carrisi, noto come Al Bano, è un celebre cantante e autore italiano originario di Cellino San Marco. La sua fama internazionale è legata indissolubilmente al sodalizio artistico e personale con Romina Power, con la quale ha formato una delle coppie più iconiche della musica italiana. La sua carriera è costellata di successi discografici e di una significativa presenza televisiva, oltre a essere stata profondamente influenzata da vicende personali di grande risonanza pubblica.