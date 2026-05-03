Domenica 3 maggio, Al Bano è stato ospite a Domenica In e tra i vari argomenti trattati ha deciso di replicare alle dichiarazioni rilasciate di recente dalla sua ex moglie Romina Power. La cantante ha lasciato intendere che Carrisi non fece nulla per salvare la famiglia, così come non cercò abbastanza la figlia Ylenia scomparsa a New Orleans. Affermazioni che l'82enne pugliese ha paragonato ad una pugnalata.

Al Bano: 'Per me la famiglia è sacra'

Ospite nell'ultima puntata di Belve, Romina Power ha criticato il suo ex marito sostenendo che non abbia fatto abbastanza per tenere unita la famiglia soprattutto dopo il dramma della scomparsa di Ylenia da News Orleans.

A distanza di pochi giorni, Al Bano è stato ospite da Mara Venier e non le ha certo mandate a dire alla sua ex moglie: "Sono stato un grande padre, io lo so. Non è giusto e non è vero ciò che tu hai detto". Il cantante originario di Cellino San Marco ha precisato che il matrimonio è naufragato perché ormai agli sgoccioli, ma lui fece di tutto per salvarlo: "Per me la famiglia è sacra". In merito alla sparizione della figlia Ylenia, l'82enne ha smentito di non essersi dato da fare per le ricerche: l'unica differenza tra lui e Romina è solamente che lui ha deciso di accettare la verità anche se a distanza di tempo fa ancora male non intende vivere di illusioni.

La stoccata ai fan di Romina Power

Dopo essersi commosso nel parlare della scomparsa della figlia, Al Bano ha lasciato spazio ad un duro sfogo.

Nello specifico, l'artista ha ribadito di essere sereno al fianco di Loredana Lecciso anche se in 26 anni non sono mancati alti e bassi. Al tempo stesso Albano Carrisi ha sostenuto che dopo essersi esibito sul palco con Romina Power, alcuni fan della vecchia coppia hanno cominciato ad avere un atteggiamento tossico poiché speravano in un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi. L'82enne ha detto che da tempo la sua compagna e sua figlia Jasmine jr sono oggetto di insulti sui social: "Vi conosco una per una. Non vi ho ancora denunciato, ma lo farò. Siete un manipolo di gentaglia".

Pareri contrastanti sul web

Le parole di Al Bano pronunciate a Domenica In non sono certo passate inosservate sul web. In particolare, su X diversi utenti hanno espresso un loro parere: da un lato c'è chi si è schierato col cantante, mentre dall'altro c'è chi ha ritenuto inopportuno l'attacco a Romina Power.

Un utente ha ironizzato sul botta e risposta a distanza tra i due ex coniugi: "Era il 4 luglio 1994". Un altro utente ha affermato: "La verità è che il grande amore di Al Bano è la donna che da tanti anni sta con lui, avendo accettato anche di farsi da parte a volte per i suoi figli e che ha preso tanto odio da certi fans, ossia Loredana Lecciso". Un altro utente ha scritto: "Carrisi è un uomo che ha sofferto molto nella vita e ne ha dovuto subire tante".

Tra i vari utenti c'è anche chi ha affermato: "Anche se le dichiarazioni di Romina Power sono state fuori luogo, Al Bano da gran signore non avrebbe dovuto replicare". Infine c'è anche chi ha criticato i fan che ancora sperano in un ritorno di fiamma del duo Carrisi-Power: "Oggi viviamo in un epoca dove ogni cosa diventa ossessione".