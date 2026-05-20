Al Grande Fratello Vip 2026 è nata una "stella": in meno di due mesi, infatti, Alessandra Mussolini ha conquistato il pubblico e pare anche gli addetti ai lavori. Stando a quello che ha svelato Alberto Dandolo su Gente, la vincitrice del reality sarebbe richiestissima sia come concorrente di un adventure game che come opinionista di talk Mediaset in crisi d'ascolti.

Il rumor sulla vincitrice del GF Vip

Lo scorso 19 maggio Alessandra ha vinto il GF Vip, ma il suo percorso in tv sarebbe tutt'altro che concluso.

Stando alle indiscrezioni che stanno impazzando sul web in queste ore, Mussolini avrebbe fatto breccia nel cuore degli addetti ai lavori, in particolare quelli che si occupano delle trasmissioni televisive.

"Per lei fioccano offerte di lavoro. Si fa il suo nome per un adventure game e per il ruolo di opinionista di talk Mediaset in sofferenza d'ascolti", ha svelato Alberto Dandolo.

Il futuro della protagonista del reality condotto da Ilary Blasi, dunque, potrebbe essere davanti alle telecamere e in vesti differenti.

Il trionfo al televoto contro Antonella

Quello di Alessandra al GF Vip è stato un successo su tutta la linea: la donna, infatti, è stata in testa a tutti i televoti ai quali ha partecipato martedì scorso e ciò significa che il pubblico non ha mai avuto dubbi su di lei.

Quando si è scontrata con Adriana e Raul, ad esempio, Mussolini ha raccolto il 42,50% delle preferenze, invece quando ha sfidato Antonella, Adriana e Raimondo ne ha avute il 39,86%.

Nella votazione che ha visto Todaro classificarsi al terzo posto, l'ex parlamentare ha ottenuto il 41,50% e ciò le ha permesso di andare al faccia a faccia finale con Elia.

Alessandra ha vinto con il 55,95% dei voti, invece Antonella si è dovuta accontentare della medaglia d'argento e del 44,05%.

L'entusiasmo del pubblico

Sui social Alessandra è amatissima, infatti la sua vittoria è stata accolta con gioia dalla maggior parte dei fan del GF.

"Mi manca già", "Vittoria meritata", "Lei è il top", "Brava", "Non poteva vincere nessuno se non lei", "Non avevo dubbi, quest'edizione è stata perfetta fino alla fine", "Fantastica", "Ha retto il programma da sola, farla vincere era il minimo", si legge su X.