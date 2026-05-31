Le registrazioni di Uomini e donne sono in stand-by fino alla fine di agosto, ma alcuni componenti del parterre Over non hanno mai smesso di regalare interessanti spunti di discussione ai fan del programma. Qualche ora fa, ad esempio, Lorenzo Pugnaloni ha svelato che Alessio Pili Stella e Debora Bragetti sarebbero in crisi a causa di Rosanna Siino, ma quest'ultima è intervenuta immediatamente per negare tutto e per prendere le distanze dalla coppia.

Novità dopo la fine di U&D

Cosa sta succedendo tra Alessio e Debora dopo la fine delle registrazioni di U&D?

Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, la coppia starebbe attraversando un periodo complicato a causa di ripetute intromissioni da parte dell'ultima ex di lui.

"Sono in crisi per colpa di Rosanna. Ho saputo da Debora che Rosanna starebbe chiamando Alessio anche di notte, che lo starebbe tempestando di messaggi e videochiamate. Lei non ci sta e sta valutando se continuare e no", ha scritto l'esperto di gossip dopo aver parlato con una delle persone coinvolte in questa vicenda.

La replica piccata di Rosanna

Quest'indiscrezione è arrivata anche a Rosanna, che non ci ha pensato due volte a dare la propria versione dei fatti tramite i social.

"Mi dispiacere deludere qualcuno, ma la visibilità non la si costruisce cavalcando il mio nome o con storie inventate.

Cercate attenzione altrove, non attraverso di me. Io non ho bisogno di altri per far parlare di me", ha scritto la dama di U&D su Instagram.

attenzione rosanna ha risposto (nessuno le crede) pic.twitter.com/pBc4vMJLrf — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) May 30, 2026

Il parere dei fan sui social

Le novità sul "triangolo amoroso" che è stato al centro delle dinamiche dell'ultima edizione di U&D, stanno animando la discussione tra i fan del programma e non solo.

"Che instancabili lavoratori", "Questa notizia è la migliore della giornata", "Mi mancava il trono Over e loro hanno rimediato", "Rosanna ha risposto, sto adorando tutto questo", "Amo questi dissing", "Non smettete mai", "Rosanna nega, ma nessuno le crede", "Non si riposano neanche il weekend", "Grazie per tutto questo", "Io credo a Debora", "Io lo so che ci sfameranno tutta l'estate", "Sarebbero perfetti per Temptation Island, redazione pensaci", si legge su X in questi ultimi giorni.