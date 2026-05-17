Oggi, 17 maggio, i fan di Amici eleggeranno il vincitore dell'edizione 2025/2026: al termine della diretta di stasera, infatti, un allievo solleverà la coppa e si aggiudicherà un montepremi dal valore di 150.000 euro. La maggior parte degli spettatori e dei bookmakers dà quasi per scontata la vittoria di Alessio Di Ponzio, il ballerino che un anno fa è stato costretto a ritirarsi per un grave infortunio al piede.

I numeri a favore di Alessio

Al termine della finale di Amici del 17 maggio verrà proclamato il vincitore, e sarà il talento che riuscirà a superare tutti i televoti della serata.

Da settimane sul web e tra gli scommettitori sembra circolare un solo nome, quello del ballerino Alessio.

La vittoria del ragazzo è quotata a 1.90 su Sisal, invece quelle di tutti gli altri finalisti sono da 5.00 (Emiliano) in su.

Anche sui social il favorito numero uno è il giovane alunno di Emanuel Lo, nonché uno dei talenti di questa edizione a poter contare su un fandom numeroso e pronto a tutto pur di portarlo fino al trionfo.

Il paragone con Mattia Zenzola e Andreas Muller

Chi segue Amici da qualche anno saprà che Alessio ha partecipato sia alla 24^ che alla 25^ edizione: un anno fa, infatti, il ragazzo si è infortunato a pochi giorni dall'inizio del serale e ha dovuto abbandonare la scuola.

Come è accaduto con molti altri allievi in passato, al ballerino è stata data la possibilità di ripresentarsi ai casting della stagione successiva e a settembre ha ripreso la maglia da titolare grazie al "sì" di Emanuel Lo.

Tra i fan del programma c'è chi ha paragonato il percorso del giovane a quello di altri due danzatori che si sono dovuti ritirare per un infortunio, ma che poi sono tornati l'anno dopo e hanno vinto: si tratta di Andreas Muller e Mattia Zenzola.

Il tifo dei fan di Amici

L'affetto dei fan di Amici per Alessio si evince anche dai tanti commenti che vengono postati in suo favore a ridosso di appuntamenti importanti come quello di questa sera.

"Sarà lui il vincitore, non ho dubbi", "La coppa è già sua", "Forza Ale, siamo tutti con te", "In bocca al lupo", "Nessuno merita la vittoria più di te", "Hai lavorato tanto per arrivare fino a qui, manca la ciliegina sulla torta", si legge su X.