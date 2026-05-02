Oggi, 2 maggio, andrà in onda la settima puntata del serale di Amici, quella che è stata registrata giovedì scorso e della quale sono già disponibili tutte le anticipazioni. Tra poche ore due allievi verranno eliminati e saranno quelli che la giuria non salverà tra i tre che andranno al ballottaggio (Lorenzo, Riccardo e Gard). Tra la seconda e la terza manche, invece, Maria De Filippi parteciperà a Password e perderà la sfida contro Amadeus.

Tre titolari di Amici allo spareggio

Il ballottaggio della settima puntata del serale di Amici vedrà contrapposti tre cantanti molto amati dal pubblico, uno per ogni team in gara.

Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa in tv stasera, infatti, svelano che la squadra dei Petti-Lo perderà la prima manche e Gard finirà allo spareggio.

La seconda partita si sarebbe dovuta concludere con un'eliminazione diretta, ma anche stavolta i giudici chiederanno di escludere solo temporaneamente un alunno e indicheranno Lorenzo.

A completare il terzetto sarà Riccardo, che finirà a rischio dopo che gli Zerbi-Cele usciranno sconfitti da un confronto le Cucca-Pepa.

A lasciare la scuola saranno due dei tre titolari in sfida, e i loro nomi verranno rivelati solo su Canale 5.

Penitenza per la conduttrice e Marco Bocci

Tra la seconda e la terza manche della serata, ci sarà il consueto appuntamento con Password.

Questa settimana Alessandro Cattelan condurrà una sfida inedita: da una parte Amadeus insieme a Giulia Michelini, dall'altra Maria De Filippi con Marco Bocci.

La presentatrice di Amici cercherà di farsi sostituire da Rudy Zerbi, ma il pubblico la acclamerà a tal punto che alla fine accetterà di gareggiare.

La padrona di casa del talent uscirà sconfitta dal confronto con gli avversari, e per questo motivo dovrà sottoporsi alla penitenza del gioco (rompersi un uovo in testa nella speranza che sia sodo).

Le lamentele dei telespettatori

Da quando sono trapelati i nomi degli allievi che rischiano l'eliminazione, molti fan di Amici si sono esposti per andare contro il programma.

"Siete vergognosi", "Come si fa a mandare via uno tra Lorenzo e Gard prima della semifinale?", "Questa trasmissione non premia il talento", "Siete degli incapaci", "Lorenzo è un diamante e voi l'avete distrutto", "Vi meritate gli ascolti bassi che state facendo quest'anno", "Edizione flop", si legge su X a poche ore dall'inizio della puntata su Canale 5.