Manca poco alla fine della 25^ edizione di Amici, infatti già domani verranno scelti gli allievi che si contenderanno la vittoria tra meno di due settimane. Stando a quello che è andato in onda nel daytime di oggi, mercoledì 6 maggio, in semifinale ci potrebbero essere due eliminazioni e in quel caso a rischiare potrebbero essere Lorenzo e Nicola.

Lo spoiler nel daytime del 6 maggio

Il pomeridiano di Amici che è andato in onda oggi, 6 maggio, ha un po' spiazzato i telespettatori: l'intero daytime, infatti, è stato quasi dedicato ai pareri degli ex allievi su chi meriterebbe di approdare all'ultima puntata.

La domanda che è stata posta agli eliminati del serale è la seguente: "chi non vorresti in una finale a quattro?".

Il sondaggio che la produzione ha fatto tra i cantanti e i ballerini che sono stati esclusi nelle settimane precedenti, potrebbe aver spoilerato il numero di eliminazioni che dovrebbero esserci in semifinale.

All'ottava puntata del serale parteciperanno sei titolari e se i posti disponibili nel cast della finale dovessero essere davvero quattro, nella prossima registrazione ci sarà una doppia eliminazione.

I talenti di Amici più a rischio

I finalisti di Amici 25 verranno ufficializzati tra giovedì 7 e sabato 9 maggio, ovvero tra quando sarà registrata la semifinale e quando andrà in onda su Canale 5.

Stando a quello che è successo nelle puntate precedenti del serale, a rischiare di più sarebbero sia i talenti che sono andati più volte al ballottaggio (Lorenzo sopra a tutti) che quelli che non ne hanno affrontato neanche uno (Nicola).

Quasi tutti gli ex alunni, invece, pensano che Elena non meriterebbe la finale quanto gli altri titolari ancora in gara.

Gli ospiti della semifinale

Sui profili social di Amici sono stati anticipati due ospiti dell'ottava puntata del serale, ovvero i personaggi famosi che si sfideranno a Password.

In semifinale a gareggiare in coppia con un professore o un giudice saranno Giulia Michelini e Belen Rodriguez, entrambe alla loro seconda apparizione in quest'edizione del programma di Canale 5.

A loro si aggiungeranno almeno un comico e un artista in promozione con un nuovo singolo.