Giovedì 7 maggio ci sarà l'ultima registrazione di Amici 25, quella della puntata che andrà in onda sabato prossimo in prima serata. Le anticipazioni del web svelano che i sei allievi ancora in gara si esibiranno con l'obiettivo di accedere alla finale, ma almeno uno di loro non ci riuscirà. A quasi due mesi dall'inizio di questa fase del talent, Nicola è l'unico a non essere mai finito al ballottaggio e per questo potrebbe essere tra i più a rischio.

Il meccanismo della semifinale di Amici

Cosa accadrà nella prossima puntata di Amici? I fan se lo stanno chiedendo da quando sono state ufficializzate le eliminazioni di Riccardo e Gard, due pilastri di quest'edizione del talent Mediaset.

Al momento i talenti in gara sono sei (tre ballerini e tre cantanti), ma solo alcuni di loro riusciranno ad accedere alla finale di domenica 17 maggio.

Nell'appuntamento che sarà registrato giovedì pomeriggio, infatti, i giudici dovranno decidere chi mandare al ballottaggio e chi promuovere all'ultima serata.

I talenti che si sfideranno nell'ultimo spareggio della stagione, dunque, si giocheranno la possibilità di esibirsi in diretta su Canale 5 tra un paio di settimane.

I nomi di chi è in bilico

Dei sei allievi che parteciperanno alla semifinale di Amici, solamente uno non è mai stato al ballottaggio.

In questi mesi, infatti, la giuria ha sempre salvato Nicola, che quindi è l'unico che non ha mai rischiato l'eliminazione da quando è iniziata la fase serale.

Sul web sono in tanti a pensare che il ballerino classico potrebbe andare allo spareggio nell'ottava puntata, magari proprio contro gli altri due rappresentanti della sua stessa categoria, Alessio ed Emiliano.

Due insegnanti senza allievi

Le eliminazioni della settima puntata hanno cambiato gli equilibri della gara, che al momento è nettamente sbilanciata a favore del team più numeroso, gli Zerbi-Cele.

Nelle ultime settimane due professoresse sono rimaste senza allievi, invece altri ne hanno ancora diversi che li rappresentano sul palco del serale.

In semifinale Veronica Peparini e Anna Pettinelli non potranno schierare nessuno, mentre Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini potranno scegliere tra due talenti a testa.