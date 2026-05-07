Oggi, 7 maggio, c'è stata la registrazione della semifinale di Amici, ovvero dell'ottava puntata del serale di questa edizione. Le anticipazioni che stanno circolando sul web al termine delle riprese, dunque, svelano che la commissione esterna ha mandato al ballottaggio Lorenzo, Elena ed Angie: uno di questi tre cantanti verrà eliminato, gli altri diventeranno finalisti.

Gli ultimi verdetti della giuria

C'era grande attesa per le anticipazioni della registrazione dell'ottava puntata del serale di Amici, in particolare per le ultime scelte della giuria prima della fine dell'edizione 2025/2026.

Nel corso delle riprese del 7 maggio, dunque, i sei semifinalisti si sono sfidati a colpi di esibizioni spettacolari con l'obiettivo di convincere i giudici a consegnargli la maglia oro che rappresenta il lasciapassare per la finale in diretta di domenica 17.

Lorenzo, Elena ed Angie sono i titolari che hanno convinto meno durante la gara a squadre, e per questo motivo sono finiti al ballottaggio.

Stando a quello che è emerso, solo uno degli cantanti a rischio sarà eliminato e il suo nome verrà svelato sabato 9 maggio su Canale 5.

Irama e Giordana Angi ospiti

Nel corso della gara tra le tre squadre del cast, la giuria ha scelto gli allievi che sicuramente parteciperanno alla finale del 17 maggio.

Le anticipazioni dell'ottava puntata del serale, dunque, svelano che i finalisti ufficiali di Amici 25 sono Emiliano, Nicola e Alessio; a loro andranno ad aggiungersi i due titolari che riusciranno a superare l'ultimo spareggio di questa edizione del talent.

La registrazione del 7 maggio si è conclusa con le esibizioni dei due ospiti musicali della settimana, che sono anche ex alunni della scuola: si tratta di Irama e Giordana Angi, entrambi in promozione con i loro nuovi singoli.

Alti e bassi per l'edizione 2025/2026 di Amici

Tra dieci giorni calerà il sipario su Amici 25, un'edizione che era partita con ottime premesse e che forse si è un po' persa con il passare dei mesi.

Se gli ascolti del pomeridiano sono stati in linea con quelli delle passate stagioni, quelli del serale sono stati poco entusiasmanti: le ultime due settimane, ad esempio, il talent è sceso sotto i 3 milioni di spettatori e secondo molti fan ci sarebbe bisogno di un rinnovamento importante già a partire da settembre.