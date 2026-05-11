Mancano sei giorni alla finale di Amici 25, ma sul web sono già disponibili le anticipazioni di alcune delle cose che accadranno in studio. Domenica prossima i fan avranno la possibilità di mandare avanti i loro allievi preferiti e, di conseguenza, eliminare quelli che li convincono di meno. Nel canto potrebbe rischiare Elena, invece nel ballo Nicola sembrerebbe in netto svantaggio rispetto ad Emiliano e Alessio.

Confronti decisivi nella finale di Amici

La nona puntata del serale di Amici si aprirà con la sfida tra Angie e Lorenzo per l'ultimo posto da finalista e sarà il pubblico a scegliere chi potrà continuare la gara.

Il televoto tra i due cantanti sarà il primo di una lunga serie, infatti il 17 maggio Maria De Filippi interpellerà i telespettatori molte volte e chiederà loro di scegliere i talenti più meritevoli tra quelli che la giuria ha promosso all'ultima serata.

I ragazzi che riceveranno il minor numero di preferenze da parte della gente a casa, dunque, verranno eliminati e dovranno rinunciare al sogno di vincere la loro categoria di appartenenza.

I talenti più forti al televoto

Stando ai risultati dei televoti che sono stati fatti durante il serale di Amici 25 (aperti e chiusi nei daytime dopo gare tra gli allievi di entrambe le categorie), alcuni titolari rischierebbero l'eliminazione più di altri.

Elena è stata spesso la meno votata tra i cantanti della classe, quindi in finale potrebbe perdere sia contro Lorenzo che contro Angie; nel ballo, invece, Emiliano e Alessio sembrano nettamente favoriti su Nicola in eventuali faccia a faccia decisivi per la corsa verso il titolo.

Lorenzo favorito su Angie

Come detto in precedenza, la nona puntata di Amici inizierà con un televoto per scegliere il quinto finalista di questa edizione.

Stando all'affetto che i fan hanno mostrato nei confronti dei due talenti in bilico, Lorenzo sarebbe leggermente favorito sulla compagna di squadra Angie.

Il giovane cantante può contare su un fandom piuttosto numeroso, ma durante la diretta del 17 maggio potrebbe accadere di tutto.

Il titolare che vincerà questo confronto si sfiderà con Elena, invece i ballerini gareggeranno tra loro fino a quando non rimarranno solo due alunni a giocarsi la vittoria.