Mancano solo due giorni alla fine della 25^ edizione di Amici: domenica 17 maggio, infatti, andrà in onda l'unica puntata in diretta della stagione e il pubblico a casa potrà scegliere il vincitore attraverso una serie di televoti a eliminazione. L'alunno che si classificherà al primo posto si aggiudicherà 150.000 euro, ma tutti i finalisti concorreranno per la conquista di premi messi in palio dal programma o dagli sponsor.

Gli ultimi ballottaggi di Amici 25

Il serale di Amici 25 terminerà con una finale in diretta, ovvero con l'unica puntata non registrata della stagione.

Il 17 maggio Maria De Filippi chiederà ai telespettatori di scegliere i loro allievi preferiti attraverso una serie di televoti che porteranno all'elezione del vincitore di quest'anno.

I cantanti Elena, Angie e Lorenzo si sfideranno in due diversi ballottaggi, invece i ballerini Emiliano, Alessio e Nicola dovrebbero essere protagonisti di un solo spareggio.

I finalisti verranno eliminati un po' alla volta, fino a quando non rimarranno in due a giocarsi il titolo.

A quanto ammonta il montepremi finale

L'allievo che vincerà Amici 25 intascherà 150.000 euro, invece al secondo classificato (vincitore della propria categoria) andranno 50.000 euro.

I sei finalisti del serale concorreranno anche per il premio della critica assegnato dalla stampa, per il premio Marlù e per il premio delle radio.

Molto probabilmente ai tre ballerini ancora in gara verranno mostrate le proposte di lavoro che sono arrivate per loro durante quest'ultima fase del programma, invece i cantanti dovrebbero presentare ufficialmente i loro primi Ep, in uscita a breve sul mercato.

Ultimo daytime della stagione

Oggi, 15 maggio, è andato in onda l'ultimo daytime dell'edizione di Amici che è iniziata lo scorso settembre e che ha fatto compagnia ai telespettatori per circa otto mesi.

I sei finalisti si sono esibiti con i loro cavalli di battaglia, hanno parlato di quello che sognano per il loro futuro e poi hanno salutato il pubblico dando appuntamento alla finale di domenica sera.

I casting per la nuova stagione del talent sono già aperti, quindi sicuramente dopo l'estate i professori sceglieranno i talenti della classe 2026/2027.