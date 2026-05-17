Oggi, 17 maggio, calerà il sipario su Amici 25: a partire dalle 21:20, infatti, Maria De Filippi condurrà la finale del talent, nonché l'unica puntata in diretta di questa edizione. Le anticipazioni del web svelano che la serata inizierà con uno scontro tra Angie e Lorenzo per un posto in finalissima, poi tutti gli allievi si sfideranno in televoti flash che porteranno all'elezione del vincitore.

Ultime sfide in diretta su Canale 5

Tra poche ore sarà proclamato il vincitore di Amici 25 e saranno i telespettatori a sceglierlo tra i sei allievi che la giuria ha scelto di portare all'ultima puntata.

Tutti i finalisti di quest'anno parteciperanno a televoti flash che porteranno all'eliminazione di alcuni e alla promozione di altri.

I protagonisti del primo faccia a faccia si sono conoscono da una settimana: Angie e Lorenzo si sfideranno all'inizio della diretta del 17 maggio e solo uno di loro potrà proseguire la gara.

Stando alle preferenze che i fan hanno espresso durante il serale, ad avere la meglio potrebbe essere il giovane cantautore del team Cuccarini-Peparini.

Il meccanismo della finale di Amici

Dopo che il pubblico avrà scelto il quinto finalista tra Angie e Lorenzo, inizierà la gara vera e propria.

Gli allievi si esibiranno più volte con l'obiettivo di dimostrare al pubblico che meritano di andare avanti: per gran parte della serata, però, i ragazzi saranno divisi in categorie.

I ballerini Alessio, Emiliano e Nicola si scontreranno tra loro al televoto, e lo stesso faranno Elena e chi vincerà la prima sfida della puntata.

I due talenti più votati diventeranno i vincitori di Amici 25 (uno nel canto e uno nel ballo), ma solo uno di loro si aggiudicherà la coppa e i 150.000 euro in palio.

I pronostici dei fan sui social

Chi ha seguito quest'edizione di Amici sembra avere le idee piuttosto chiare su chi potrebbe vincere stasera.

"Chi alzerà la coppa? Sicuramente Alessio", "Lorenzo e Alessio e siamo tutti contenti", "Io spero Angie", "Sicuramente Alessio", "Alessio non ha rivali", "Alessio vincerà il programma, i cantanti non possono ambire a più del secondo posto", "Sarà Alessio, vedrete", si legge su X a poche ore dall'inizio della finale.