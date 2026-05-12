Mancano ancora un po' di giorni alla finale di Amici 25, ma sul web sono già disponibili le anticipazioni di alcune delle cose che accadranno in studio. L'ultima puntata del serale si aprirà con una sfida al televoto tra Lorenzo ed Angie, e solo uno di loro andrà avanti nella gara che porterà alla proclamazione del vincitore di questa edizione.

I primi spoiler sul finale di stagione

Domenica 17 maggio verrà proclamato il vincitore di Amici 25 e sarà uno degli allievi che sono approdati all'ultima puntata per volontà dei giudici.

Tra qualche giorno, dunque, i telespettatori saranno chiamati a prendere importanti decisioni: tutte le sfide della finale, infatti, saranno valutate dal pubblico attraverso il televoto.

La serata che chiuderà quest'edizione del talent, dunque, inizierà con un faccia a faccia da dentro o fuori tra Angie e Lorenzo: il cantante che riceverà più voti continuerà la gara, invece l'altro sarà eliminato definitivamente.

Chi è favorito per la vittoria

Nell'attesa di conoscere il nome del quinto ed ultimo finalista, i fan di Amici stanno facendo pronostici su chi potrebbe vincere quest'edizione.

Stando a quello che si legge sul web in questi giorni, a salire sul gradino più alto del podio potrebbe essere un ballerino, in particolare uno tra Alessio ed Emiliano.

In rete sono in molti a pensare che l'alunno di Emanuel Lo e quello di Alessandra Celentano avrebbero più chance di vittoria degli altri, soprattutto perché sono i titolari con i fandom più numerosi e attivi.

Le opinioni dei fan di Amici

Sui social sono in tanti a sostenere che Alessio sarebbe il principale candidato alla vittoria.

"Lo merita e sarebbe la giusta conclusione per quest'edizione", "Lui ha un quid in più rispetto agli altri", "Il pubblico non ha dimenticato l'infortunio e i due anni che ha passato nella scuola, questo potrebbe influire", "Se dovesse vincere non ruberebbe niente a nessuno", "Il suo stile è il più televisivo, questo potrebbe giocare a suo favore", "Probabilmente vincerà, ma Emiliano e Nicola sono più bravi di lui", "Sembra già un professionista", "Sarebbe come chiudere un cerchio, come è successo con Andreas e Mattia", si legge su X.