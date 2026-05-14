Il conto alla rovescia per la finale di Amici 25 è ufficialmente partito: domenica 17 maggio, infatti, Maria De Filippi condurrà l'ultima puntata del serale di quest'anno e chiederà al pubblico di scegliere il vincitore tra i sei allievi ancora in gara. La diretta si aprirà con uno spareggio eliminatorio tra Angie e Lorenzo, che però potranno concorrere per il premio delle radio, quello della critica e tutti gli altri che saranno consegnati durante la serata.

La prima sfida della finale di Amici

Mancano tre giorni alla puntata finale di Amici 25 e quindi alla proclamazione del miglior alunno tra i sei che la giuria ha promosso all'ultima serata.

Le anticipazioni del web svelano che la diretta del 17 maggio inizierà con un ballottaggio tra Angie e Lorenzo, ovvero i due titolari che sabato scorso hanno mandato in crisi i giudici.

Visto che la commissione esterna non ha saputo decidere chi eliminare tra i cantanti del team Cuccarini-Peparini, toccherà al pubblico emettere quest'importante verdetto attraverso il televoto: il talento che riceverà meno preferenze dovrà interrompere la propria corsa verso la vittoria, l'altro andrà avanti.

I vincitori di categoria

Una volta scelto il quinto finalista inizieranno le sfide tra i rappresentanti delle due categorie del programma: Elena andrà al televoto con uno tra Angie e Lorenzo, invece tra i ballerini ci sarà un confronto a tre.

I due talenti più votati dal pubblico saranno i vincitori di quest'anno (uno per il canto e uno per la danza), ma solo uno di loro si aggiudicherà il montepremi finale di 100.000 euro.

I giornalisti, che dovrebbero essere presenti in studio, assegneranno il premio della critica (50.000 euro) e un cantante riceverà il premio delle radio (il più votato sul sito di Rtl 102.5).

Le chance di vittoria dei professori

Chi vincerà Amici 25? Dando un'occhiata ai sei finalisti si evince che alcuni professori hanno più chance di altri di trionfare assieme ai loro ragazzi.

Alessandra Celentano è riuscita a portare all'ultima puntata due suoi alunni (Emiliano e Nicola) e lo stesso vale per Lorella Cuccarini (Angie e Lorenzo).

Emanuel Lo e Rudy Zerbi, invece, possono ancora contare su un talento a testa, ovvero Alessio ed Elena.

Veronica Peparini e Anna Pettinelli, infine, saranno solo spettatrici della finale perché sono rimaste senza allievi.