Tra un paio di giorni si registrerà la semifinale di Amici, che corrisponde all'ottava puntata del serale di questa edizione. Le anticipazioni del web svelano che nel corso delle riprese ci sarà l'ultima gara a squadre della stagione, e a rischiare l'eliminazione potrebbero essere gli allievi che fanno parte del team più numeroso del cast, gli Zerbi-Cele.

Verdetti decisivi in studio

Giovedì 7 maggio si registrerà l'ottava puntata del serale di Amici, quella che andrà in onda sabato prossimo su Canale 5.

Al momento i fan sanno che quella che ci sarà tra un paio di giorni in studio sarà l'ultima gara a squadre della stagione, e che la giuria dovrà prendere decisioni difficili ma importantissime per tutti e sei i ragazzi ancora in gioco.

Gli Zerbi-Cele sono il team più numeroso del cast, e anche solo per questo motivo i suoi componenti potrebbero avere più chance degli altri di andare al ballottaggio per l'eliminazione.

Almeno uno tra Emiliano, Elena e Nicola potrebbe finire a rischio nel corso delle riprese in cui verranno scelti i finalisti di quest'edizione del talent.

La teoria dei fan di Amici

A circa 48 ore dalla registrazione della semifinale di Amici, non si sa ancora quante e quali squadre si sfideranno in studio.

Da sabato scorso, infatti, sul web serpeggia la teoria secondo la quale i team Cuccarini-Peparini e Pettinelli-Emanuel potrebbero essere uniti in un unico gruppo per provare a rendere più equilibrata la gara contro gli Zerbi-Cele, che sono in tre.

Angie, Alessio e Lorenzo, dunque, potrebbero competere per la stessa squadra nella prossima puntata, ma al momento non è stata data nessuna comunicazione ufficiale a riguardo.

Quanti titolari andranno in finale

Nel corso delle riprese del 7 maggio i giudici sceglieranno i finalisti di quest'edizione di Amici, e sui social c'è chi si chiede se potrebbe esserci un colpo di scena.

Tra i fan del programma, infatti, c'è chi non esclude la possibilità di vedere promossi all'ultima puntata tutti e sei i titolari ancora in gara.

La giuria del serale ha già preso decisioni spiazzanti nelle scorse settimane, quindi un'ampia fetta di pubblico si aspetta di tutto prima del gran finale.