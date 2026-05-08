Sabato 9 maggio andrà in onda l'ottava puntata del serale di Amici, ovvero la semifinale dell'edizione numero 25 del talent. Le anticipazioni che circolano sul web da alcune ore, svelano che la registrazione di giovedì scorso si è conclusa con un ballottaggio tra i tre cantanti del cast. Amedeo Venza sostiene che ad essere eliminato ad un passo dalla finale sarebbe stato uno tra Lorenzo ed Elena, invece Angie avrebbe superato lo spareggio.

Faccia a faccia decisivo ad Amici

Come è andato il ballottaggio della semifinale di Amici? I fan se lo stanno domandando da quando sono trapelati i nomi degli allievi che sono finiti a rischio eliminazione nel corso delle ultime riprese della stagione, quelle dell'ottava puntata del serale.

I giurati hanno deciso di mandare allo spareggio i tre cantanti del cast, e poi Maria De Filippi ha spiegato che due di loro diventeranno finalisti (chi verrà salvato).

Salvo colpi di scena, dunque, sabato 9 maggio solo un allievo lascerà la gara a poco più di una settimana dalla finale in diretta su Canale 5.

🔴 Ballottaggio finale tra Angie, Elena e Lorenzo 🔴#Amici25 — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) May 7, 2026

I nomi dei talenti in bilico

La registrazione della semifinale di Amici si è conclusa con il rientro dei ragazzi nella casetta, dove poco dopo hanno scoperto il verdetto della giuria.

Stando all'indiscrezione che ha diffuso Amedeo Venza in queste ore, l'eliminato dell'ottava puntata del serale dovrebbe essere uno tra Elena e Lorenzo.

Il ballottaggio che andrà in onda il 9 maggio, dunque, dovrebbe proporre una specie di sfida tra i cantanti appena citati perché Angie sarebbe stata salvata quasi subito.

Le opinioni dei fan sui social

Al termine della puntata di Amici che andrà in onda il 9 maggio verrà ufficializzato il nome dell'allievo eliminato, quello che sicuramente non parteciperà alla finale di domenica 17.

"Per coerenza dovrebbe uscire Lorenzo, nell'ultimo mese è sempre stato al ballottaggio", "Elena ed Angie sono amate dai giudici, non usciranno mai", "E se rimandassero la decisione all'inizio della finale?", "Può uscire chiunque dei tre, quelli veramente bravi sono i ballerini", "Lorenzo è il cocco di Maria, si inventeranno qualcosa per salvarlo un'altra volta", si legge su X a circa 24 ore dall'inizio della semifinale su Canale 5.