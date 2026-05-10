La semifinale di Amici si è conclusa con un nulla di fatto, o meglio i giudici non sono riusciti a mettersi d'accordo su chi eliminare e Maria De Filippi ha pensato di passare la palla al pubblico. L'ultima puntata del serale, dunque, si aprirà con un televoto tra Angie e Lorenzo e solo uno di loro entrerà ufficialmente nella rosa dei finalisti di questa edizione.

Ennesima incertezza della giuria di Amici

La puntata di Amici che è andata in onda il 9 maggio è finita come molti fan si aspettavano, ovvero con tutti gli allievi ancora in gara.

Il ballottaggio tra i tre cantanti del cast, infatti, non ha avuto un esito definitivo: dopo aver mandato in finale Elena, i giudici non sono riusciti a mettersi d'accordo su chi escludere tra Angie e Lorenzo (la votazione a voce si è conclusa con un pareggio, 2-2).

Spiazzata dalla situazione, Maria De Filippi ha proposto il rinvio di questo spareggio all'inizio della diretta del 17 maggio, quando a prendere decisioni saranno solo i telespettatori attraverso il televoto.

Sfida a due per un posto in finale

Quando manca ancora una settimana alla finale di Amici, si sa già che la serata si aprirà con un televoto che porterà all'eliminazione di uno tra Angie e Lorenzo.

Il 17 maggio i fan saranno chiamati a scegliere il quinto finalista tra i due cantanti che sono rimasti in sospeso: colui/lei che riceverà più voti in diretta, andrà ad aggiungersi ai titolari che hanno conquistato la maglia oro nel corso della semifinale.

Indubbiamente ad inizio serata, durante la finale, perderemo uno tra Angie e Lorenzo. Deciderà il pubblico e proprio per questo motivo vi chiediamo: chi salvereste?#Amici25 — AMICI NEWS (@amicii_news) May 10, 2026

Le opinioni dei fan sui social

Il colpo di scena della mancata eliminazione in semifinale sembra non aver colpito il pubblico, anzi nei giorni scorsi molti fan di Amici avevano ipotizzato che sarebbe potuta succedere una cosa del genere.

"Ci sarebbe dovuta essere Elena a quel televoto, ma ha firmato con la casa discografica che si appoggia al programma", "Per me non ha senso", "Televoto o no sono tutti in finale, basta con queste prese in giro", "Non sanno più cosa inventarsi", "Questa trasmissione è alla frutta", "Malgioglio ha sempre elogiato Angie e ieri ha votato per Lorenzo, capite perché non c'è niente di vero?", "Finalmente quest'edizione tremenda sta per finire", si legge sui social.