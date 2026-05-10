La 25^ edizione di Amici continua a non convincere i telespettatori, e ciò si evince anche dai commenti che vengono postati sui social durante la messa in onda delle puntata del serale. Nelle ultime ore, ad esempio, in molti si sono lamentati del fatto che Maria De Filippi avrebbe una netta preferenza per Lorenzo, infatti c'è chi pensa che avrebbe affidato il verdetto del suo spareggio contro Angie al pubblico per provare ad avvantaggiarlo.

Regolamento ballerino ad Amici

La penultima puntata del serale di Amici si è conclusa con gli abbracci tra i sei allievi che sono approdati alla finale di domenica 17 maggio.

Sui social, però, c'è chi non ha gradito quello è successo in semifinale, dai tantissimi tentennamenti dei giudici al comportamento della conduttrice nei confronti di un alunno in particolare.

L'incertezza della giuria ha spunto la padrona di casa a rimandare il verdetto dello spareggio tra Angie e Lorenzo, che quindi si giocheranno il tutto per tutto al televoto.

Le proteste degli spettatori

Tra i fan di Amici c'è chi è convinto che le regole del programma cambierebbero in base alle esigenze o all'affetto che la presentatrice avrebbe nei confronti degli allievi a rischio.

"Maria ha le sue preferenze da sempre, e quest'anno ce l'ha per Lorenzo", "Il serale è scontato e falsato", "Basta con questa pantomima, lo sapevano dall'inizio che non avrebbero eliminato nessuno", "Maria ama Lorenzo e non lo nasconde", "I preferiti di Maria riescono sempre a salvarsi, chissà come mai", "Ma perché Maria tranquillizza solo Lorenzo?

Queste preferenze così sfacciate mi fanno rabbia", "Lorenzo ha fatto cinquanta ballottaggio ed è ancora lì, tutto grazie a Maria", si legge su X.

I numeri della semifinale

L'ottava puntata del serale di Amici è stata vista da 2,9 milioni di spettatori, per uno share che ha sfiorato il 22,2%.

Anche se il talent ha vinto la sfida a distanza con il programma in onda su Rai 1, non si può non notare il calo d'ascolti che c'è stato in un solo anno.

La semifinale della passata edizione (con l'eliminazione choc di Nicolò Filippucci), infatti, aveva tenuto incollati davanti alla tv 3,7 milioni di spettatori e lo share aveva superato il 27,70%.