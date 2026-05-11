Cosa sta succedendo tra Caterina e Gard? I fan di Amici se lo stanno chiedendo da diversi giorni, in particolare da quando qualcuno ha notato che i due sarebbero inseparabili fuori dalla scuola. Ad avvalorare la tesi di un flirt in corso sarebbe anche la risposta vaga che entrambi i cantanti hanno dato a Silvia Toffanin sulla loro situazione sentimentale, ma anche un video che Kiara ha postato sui social.

Gli indizi raccolti dai fan di Amici

Nell'attesa di assistere all'ultima puntata del serale di Amici 25 i fan si stanno concentrando su un gossip che impazza sul web da diverso tempo.

Secondo voci sempre più insistenti tra Caterina e Gard sarebbe nato un rapporto speciale, un'intesa che i due starebbero coltivando anche fuori dalla scuola.

"Mi sa che qui ho interrotto qualcosa", ha detto Kiara dopo aver ripreso i due cantanti che stavano chiacchierando alle sue spalle.

Il commento della ballerina è solo uno degli indizi che i curiosi hanno raccolto a supporto della teoria secondo la quale tra i due ormai ex allievi ci sarebbe un flirt in corso.

I sentimenti raccontati a Verissimo

I fan di Amici più attenti hanno anche sottolineato che Gard e Caterina hanno usato le stesse parole per rispondere alla domanda di Silvia Toffanin sull'amore.

Entrambi i cantanti hanno detto "chi lo sa" quando la conduttrice di Verissimo ha cercato di curiosare sulla loro situazione sentimentale, e lo hanno fatto a distanza di diverse settimane l'uno dall'altro.

Una teoria molto gettonata sul web, dunque, è quella secondo la quale tra i due ex allievi sarebbe nato qualcosa di speciale, un legame che non è mai stato raccontato nel daytime del programma.

I commenti sui social

Sul web sono in tanti a pensare che Caterina e Gard sarebbero una coppia, e con il passare dei giorni stanno aumentando i sostenitori di questo gossip.

"Kiara dicci tutto", "Kiara sa qualcosa, facciamola parlare", "Chi lo sa", "Kiara li ha smascherati, la amo", "Uscite allo scoperto", "Ho bisogno di sapere che ho sempre avuto ragione", "Parlate", "Perché tutto questo mistero?", "Sarebbero una coppia bellissima", "I migliori di quest'anno", si legge sui social negli ultimi giorni.