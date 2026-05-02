Mancano poche ora alla messa in onda di un'attesissima puntata di Amici, la settima del serale della 25^ edizione. Da un paio di giorni si sa che al ballottaggio per la doppia eliminazione della settimana sono finiti tre cantanti e che solo uno di loro è stato salvato dalla giuria. Secondo Amedeo Venza e la pagina Instagram de Il mondo della tv, a lasciare il programma ad un passo dalla semifinale sarebbero stati Lorenzo e Riccardo.

Le indiscrezioni sul verdetto dello spareggio

Nella settima puntata del serale di Amici ci sono state due eliminazioni, o meglio questo è quello che è trapelato al termine della registrazione di giovedì scorso.

Le anticipazioni del web svelano che a sfidarsi al ballottaggio sono stati un cantante per team e che solo uno di loro è stato salvato in extremis dalla giuria.

Amedeo Venza è stato uno dei primi a esporsi sul verdetto che sarà ufficializzato solo stasera, e infatti su Instagram ha scritto: "Lorenzo è uno dei due eliminati".

Come la dobbiamo prendere?#amici25 pic.twitter.com/AI4tBMiMbg — Mic💕 Love Of Silom and Flower Boy Era is coming🤍 (@michelafcjuve) May 1, 2026

Secondo la pagina Instagram de Il mondo della tv, al giovane allievo di Lorella Cuccarini si sarebbe aggiunto anche Riccardo, che quindi avrebbe dovuto rinunciare al sogno di partecipare alla semifinale che ci sarà la settimana prossima.

Stando a queste indiscrezioni tutte da verificare, i giudici avrebbero deciso di mandare avanti soltanto Gard, alunno di Anna Pettinelli.

I commenti dei fan di Amici

Le voci sulle possibili eliminazioni di Lorenzo e Riccardo hanno suscitato reazioni contrastanti nel pubblico di Amici.

"Come la dobbiamo prendere?", "In questo programma non c'è meritocrazia, quindi secondo me è vero che è uscito Lorenzo", "Quest'edizione è iniziata male e sta finendo peggio", "Questi giudici sono incompetenti", "Lorenzo è al terzo spareggio in tre settimane, è chiaro che non piace alla giuria quanto gli altri", "Elena sarebbe meglio di Lorenzo? Che follia", "Non se se avranno il coraggio di rinunciare al "cocco" Riccardo", si legge su X in questi giorni.

L'esito della sfida su Canale 5

Tutte quelle che stanno circolando sul ballottaggio sono indiscrezioni che potrebbero essere confermate o smentite solo al termine della puntata di Amici in onda sabato 2 maggio.

Tra qualche ora, dunque, i telespettatori scopriranno i nomi dei due allievi che la giuria ha deciso di eliminare una settimana prima della semifinale.