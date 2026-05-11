Solo uno tra Angie e Lorenzo potrà ambire alla vittoria di quest'edizione di Amici e sarà chi avrà la meglio nel televoto che aprirà la finale di domenica 17 maggio. La pagina X di Amici News ha indetto un sondaggio sui due cantanti che si contenderanno il quinto posto disponibile nel cast dell'ultima puntata: il 59,9% di 394 utenti ha votato a favore del ragazzo che in passato ha partecipato a X Factor, invece il 43,1% per la giovane allieva.

Sfida tra gli allievi di Lorella Cuccarini

L'ultima puntata del serale di Amici 25 inizierà con un faccia a faccia decisivo tra i due alunni che sono rimasti in sospeso sabato scorso, quelli tra i quali i giudici non sono riusciti a scegliere.

Al momento in finale ci sono tre ballerini e una cantante e a loro si aggiungerà il vincitore del televoto che vedrà contrapposti Angie e Lorenzo.

Il quinto finalista sarà scelto dal pubblico a casa e sarà sicuramente uno dei ragazzi che Lorella Cuccarini ha seguito e rappresentato in quest'edizione del talent.

Le preferenze degli utenti di X

In questi giorni la pagina Amici News ha indetto un sondaggio sulla sfida che avverrà all'inizio della finale di Amici, e per ora ad esporsi sono stati 394 utenti.

I risultati provvisori di questa votazione online svelano che Lorenzo è in testa con il 59,9%, e quindi sarebbe leggermente favorito sulla compagna di classe.

Angie, infatti, al momento è ferma al 43,1% e domenica prossima potrebbe dover lasciare la gara dopo un solo televoto.

Indubbiamente ad inizio serata, durante la finale, perderemo uno tra Angie e Lorenzo. Deciderà il pubblico e proprio per questo motivo vi chiediamo: chi salvereste?#Amici25 — AMICI NEWS (@amicii_news) May 10, 2026

Le opinioni dei fan di Amici

Stando al risultato del sondaggio appena citato il quinto finalista di Amici dovrebbe essere Lorenzo, ma il verdetto arriverà solo il 17 maggio in diretta su Canale 5.

"Io salverei lui, ma forse lo vincerà Angie questo televoto", "Lorenzo meriterebbe di andare avanti anche solo perché ha superato tantissimi ballottaggi in questo serale", "A me piacciono entrambi", "Per me è indifferente, tanto alla fine vincerà un ballerino", "Scelta difficile", "Assurdo che in questo televoto non ci sarà Elena", "Il livello dei cantanti di quest'anno è bassissimo, uno vale l'altro", "Nessuno di loro lascerà il segno fuori dalla scuola", "Il pubblico voterà per Lorenzo, ne sono certa", si legge sui social in questi giorni.