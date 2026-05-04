Mancano meno di due settimane alla finale di Amici 25, ovvero all'unica puntata della stagione che andrà in onda in diretta su Canale 5. Ad oggi, 4 maggio, la maggior parte delle persone che hanno scommesso su Sisal pensano che a vincere potrebbe essere un ballerino: Emiliano è il favorito (il suo trionfo è quotato a 3.00), ma Alessio lo insegue a breve distanza (la sua vittoria è quotata a 3.50).

Testa a testa tra ballerini

Con le eliminazioni di Riccardo e Gard da Amici, in gara al serale sono rimasti sei allievi.

Tra i titolari che giovedì prossimo parteciperanno alla registrazione della semifinale c'è sicuramente il vincitore dell'edizione che ha debuttato su Canale 5 lo scorso settembre.

Ad oggi, 4 maggio, su Sisal è Emiliano il favorito: il successo del ballerino del team Zerbi-Celentano, infatti, è quotato a 3.00.

Al secondo posto di questa classifica provvisoria degli scommettitori c'è Alessio, il suo trionfo in finale è quotato a 3.50.

Poche chance per Nicola

Gli altri quattro alunni ancora in gara sembrano avere meno chance di vincere rispetto ai due ballerini appena citati.

La vittoria di Lorenzo è quotata a 5.00, proprio come quella di Angie, invece il successo di Elena è dato a 9.00.

Il fanalino di coda nella classifica di chi ha scommesso su Sisal è Nicola, il cui trionfo nella finale di Amici è quotato a 33.00.

In settimana l'ultima registrazione di Amici 25

Giovedì 7 maggio si registrerà l'ottava puntata del serale, ovvero la semifinale di quest'edizione di Amici.

I sei titolari ancora in gara si sfideranno con l'obiettivo di conquistare un posto nel cast della finale di domenica 17, ma almeno uno di loro dovrebbe essere eliminato ad passo dal sogno.

In questi giorni le squadre Pettinelli-Emanuel (Alessio) e Cuccarini-Peparini (Angie e Lorenzo) potrebbero essere unite per rendere un po' più equilibrata la competizione, che attualmente è sbilanciata a favore del team Zerbi-Celentano (Emiliano, Elena e Nicola).

Nell'ultima registrazione della stagione i giudici dovranno scegliere i cantanti e i ballerini che tra un paio di settimane si contenderanno il titolo, il montepremi di 100.000 euro e diversi premi che saranno assegnati durante la serata..