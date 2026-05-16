Domenica 17 maggio calerà il sipario sulla 25^ edizione di Amici e il pubblico potrà scegliere il vincitore tra i sei alunni che si sono qualificati alla finale. Sui più importanti siti di scommesse sembra esserci un super favorito: il successo di Alessio, infatti, è quotato a 1.85 su Lottomatica e a 2.00 su Snai. I bookmakers, inoltre, danno in vantaggio Lorenzo su tutti gli altri cantanti ancora in gara e quindi potrebbe essere lui ad aggiudicarsi il primo posto nella propria categoria.

Alessio senza rivali secondo gli scommettitori

Al termine della finale di Amici del 17 maggio sarà eletto il vincitore di questa edizione e sarà l'allievo che riceverà il maggior numero di voti da parte della gente a casa.

I bookmakers sembrano avere le idee piuttosto chiare su chi potrebbe classificarsi al primo posto domenica sera: su Lottomatica, infatti, la vittoria di Alessio è quotata a 1.85 e invece su Snai a 2.00.

Da settimane si dice che il ballerino di hip-hop sarebbe il favorito numero uno per la conquista del montepremi dal valore di 150.000 euro e i pronostici a 24 ore dall'inizio della diretta sembrerebbero confermarlo.

Le chance degli altri titolari di Amici

Così come le precedenti, anche quest'edizione di Amici avrà due vincitori: l'allievo che supererà tutti i televoti e quello che si classificherà secondo, ma sarà primo nella propria categoria.

Secondo gli scommettitori il cantante più quotato sarebbe Lorenzo, infatti il suo trionfo è dato a 3.50 su Snai e a 5.00 su Lottomatica.

La vittoria di Emiliano, invece, è quotata a 5.00 su entrambi i siti appena citati, invece per trovare gli altri finalisti bisogna scendere di parecchio.

Angie, Elena e Nicola molto lontani

Quante chance di vittoria hanno i finalisti di Amici? Su Lottomatica il successo di Angie e Nicola è quotato a 11.00, invece quello di Elena a 13.00.

Su Snai, invece, i tre allievi appena citati sono tutti allo stesso livello: il primo posto in classifica delle due cantanti e del ballerino classico, infatti, su questo sito è quotato a 16.00.

L'ultima parola, però, sarà dei telespettatori, che nel corso della finale in diretta del 17 maggio potranno scegliere il vincitore attraverso il televoto.