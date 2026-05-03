Sabato scorso Gard e Riccardo hanno lasciato la scuola di Amici e Anna Pettinelli è rimasta senza allievi. Questa doppia eliminazione ha stravolto gli equilibri della gara, infatti sono in tanti a pensare che nei prossimi giorni le squadre Cuccarini-Peparini e Pettinelli-Emanuel Lo potrebbero unirsi per provare a contrastare la supremazia del team Zerbi-Celentano, che in semifinale sarà rappresentato da tre alunni.

Due eliminazioni pesanti ad Amici

Al termine della settima puntata del serale di Amici sono stati svelati i nomi dei due allievi che la giuria ha deciso di eliminare prima della semifinale.

Lo spareggio tra cantanti del 2 maggio si è concluso con il salvataggio di Lorenzo e con le uscite di Gard e Riccardo.

Questo verdetto ha "condannato" Anna Pettinelli che, proprio come Veronica Peparini, è rimasta senza alunni a due settimane dalla finale.

Rudy Zerbi, invece, ha perso un talento del suo team ma può ancora contare su Elena, che è approdata all'ottavo appuntamento per volontà della giuria.

La teoria sull'unione delle squadre

Le ultime due eliminazioni hanno cambiato gli equilibri tra le tre squadre in gara al serale: Lorella Cuccarini e Veronica Peparini sono a capo di un team senza ballerini (hanno Angie e Lorenzo), invece Anna Pettinelli ed Emanuel Lo non hanno cantanti da poter schierare in semifinale (solo Alessio).

Una teoria che impazza sui social in queste ore, dunque, è quella secondo la quale la produzione di Amici potrebbe unire questi due gruppi per bilanciare la competizione contro gli Zerbi-Cele, che sono ancora in tre.

Questa cosa è successa anche l'anno scorso, sempre prima della semifinale.

Per un discorso di equità numerica, prossima settimana dovrebbero fare unire le squadre Cuccarini/Peparini ed Emanuel Lo/Pettinelli #Amici25 — vinciop85 (@vinciop85) May 2, 2026

Il parere degli spettatori

Sui social sono in tanti a pensare che prima dell'ottava puntata i team Cuccarini-Peparini e Pettinelli-Emanuel potrebbero essere uniti, soprattutto per una questione di equità.

"Dovete unire queste squadre, altrimenti gli Zerbi-Cele vinceranno tutto", "I tempi sono maturi per questa fusione", "Secondo me hanno fatto tutto questo per riunire i Cucca-Lo", "Angie, Alessio e Lorenzo sarebbero uno squadrone", "Quest'unione dovrebbe essere fatta anche solo per un discorso di equità numerica", si legge su X.