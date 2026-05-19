Sono passate quasi 48 ore dalla finale di Amici e due allievi non hanno ancora rotto il silenzio sui social. Come hanno notato i fan più attenti, Emiliano è l'unico finalista che non ha ancora fatto un post su Instagram per ricordare l'esperienza appena conclusa: Angie, Elena, Lorenzo, Nicola e Alessio, invece, si sono esposti con foto inedite e ringraziamenti al programma e a chi ci lavora.

Il dettaglio che fa discutere i fan di Amici

A distanza di quasi due giorni dalla fine di Amici 25 tutti ragazzi sono tornati a casa e hanno ripreso possesso dei loro profili social.

Se Elena, Angie, Alessio Nicola e Lorenzo hanno fatto un post su Instagram qualche ora dopo aver concluso l'esperienza nella scuola, Emiliano non ha ancora rotto il silenzio e c'è chi si sta domandando il perché.

Il giovane ballerino si è classificato al secondo posto nella sua categoria, ma prima del verdetto ha avuto un piccolo malore e non ha potuto fare un'ultima esibizione per il pubblico.

Beffa nel televoto contro Alessio

Da giorni sul web si sta parlando di quello che è successo in finale a Emiliano, soprattutto quando sono trapelate le percentuali di tutti i televoti della serata.

Il ballerino 17enne, infatti, ha perso la sfida contro Alessio per lo 0,16% e c'è chi ipotizza che potrebbe non essere stato un caso che le votazioni sono state chiuse quando l'alunno di Emanuel Lo era leggermente in vantaggio.

"Tutto troppo strano", "Si è sentito male, hanno stoppato tutto e poi lui è rientrato piangendo come se sapesse che avrebbe perso", "Emiliano è sempre stato in testa, c'è qualcosa che non mi torna", "Da ballerino prodigio a eliminato, mah", "Questo programma è pilotato", si legge su X in questi giorni.

Successo per Emanuel Lo e Lorella Cuccarini

Le vittorie di Alessio e Lorenzo sono anche quelle dei loro professori, quelli che li hanno scelti e poi difesi sia al pomeridiano che al serale.

Per Emanuel Lo è stato il primo successo da quando è nel cast di Amici, invece per Lorella Cuccarini è la terza volta che un suo alunno si aggiudica il titolo di miglior cantante della stagione: la showgirl, infatti, è stata insegnante anche di Angelina Mango e di Sarah Toscano.