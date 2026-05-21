Che la 25esima edizione di Amici non fosse entrata nel cuore del pubblico lo si era intuito dagli ascolti del serale, in calo di puntata in puntata. Un'analisi che è stata fatta da Fanpage.it, però, svela che a non convincere sarebbero stati soprattutto i cantanti, i cui inediti hanno fatto registrare un totale di 16,78 milioni di ascolti, 18 in meno rispetto a quelli della stagione precedente.

Numeri negativi per i cantanti di Amici

Domenica scorsa è andata in onda la finale di un'edizione di Amici dimenticabile, o meglio che sembra non aver lasciato il segno neppure nel pubblico più affezionato.

A conferma di ciò ci sarebbero i numeri che hanno fatto registrare gli inediti dei cantanti di quest'anno, tra i più bassi di sempre.

Se nel 2025 i brani dei ragazzi hanno generato 34,87 milioni di stream totali, nel 2026 c'è stato un calo di ben 18 milioni: ad oggi, 21 maggio, gli ascolti complessivi delle canzoni degli allievi sono 16,78 milioni e solo quattro di essi hanno superato il milione singolarmente (Meglio di Valentina, Perdete te di Plasma, Roserovi di Caterina e Prima di adesso di Riccardo).

Gli streaming del vincitore Lorenzo

L'allievo di Amici 25 con il maggior numero di ascoltatori mensili è Lorenzo (primo in classifica con oltre 200.000 stream), ma per trovare una sua canzone nella lista delle più stremmate di quest'anno si deve scendere al quinto posto.

Il brano Stupida vita, infatti, fino ad ora ha fatto registrare 962.680 stream ed è il più ascoltato tra quelli che ha pubblicato il vincitore da quando è entrato nella scuola.

Lo speciale di Verissimo

La venticinquesima edizione di Amici chiuderà ufficialmente i battenti sabato 23 maggio, giorno in cui andrà in onda una puntata di Verissimo interamente dedicata ai finalisti di quest'anno.

Silvia Toffanin, infatti, intervisterà il vincitore Lorenzo, ma anche Alessio, Elena, Angie, Emiliano, Nicola e tutti i professori, ovvero i protagonisti indiscussi della fase serale del talent.

Da diverse settimane, invece, si sa che a settembre inizierà una nuova stagione e che durante l'estate ci saranno i casting per i ragazzi che sognano di entrare a far parte della classe.