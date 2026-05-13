Mancano pochissimi giorni alla finale di Amici 25, e sul web è stato pubblicato il regolamento della gara che porterà alla proclamazione del vincitore. I sei allievi si sfideranno in televoti che saranno divisi per categoria fino all'ultimo confronto: il cantante e il ballerino che riusciranno ad arrivare fino alla fine, si contenderanno il titolo e il montepremi dal valore di 100.000 euro.

Come si svolgerà la finale di Amici

Leggendo il regolamento della puntata di Amici che andrà in onda domenica 17 maggio, si evince che è il medesimo delle ultime edizioni.

I sei finalisti si sfideranno in base alla loro categoria di appartenenza (cantanti contro cantanti, ballerini contro ballerini) e saranno giudicati esclusivamente dalla gente a casa attraverso il televoto.

I quattro componenti della commissione esterna del serale, dunque, non avranno più potere decisionale e diventeranno spettatori della gara che si concluderà con l'elezione del vincitore.

È USCITO IL REGOLAMENTO DELLA FINALE 🔔🔔#amici25 pic.twitter.com/kPiVbE4K6F — sarina || COPPA A VERONA🏆 (@sarab1926) May 12, 2026

Canto e ballo a confronto

In finale Angie, Elena e Lorenzo parteciperanno a sfide che permetteranno solo ad uno di loro di accedere al televoto decisivo, e lo stesso varrà per Alessio, Emiliano e Nicola.

Dopo aver eliminato due cantanti e due ballerini, i telespettatori saranno chiamati a scegliere il migliore tra gli allievi che rimarranno in gioco, che saranno anche i vincitori di categoria.

Il primo classificato si aggiudicherà un montepremi dal valore di 100.000 euro, invece al secondo andranno 50.000 euro.

Durante la serata saranno consegnati anche alcuni premi, come quello della critica assegnato dai giornalisti e quelli degli sponsor.

I talenti più forti al televoto

Durante il serale gli allievi si sono confrontati con il parere del pubblico più volte, ma il verdetto più importante sarà quello che verrà emesso domenica prossima.

In questi mesi i titolari che hanno ricevuto il maggior numero di voti sono stati Alessio, Emiliano e Lorenzo, sempre tra i primi posti in classifica nelle gare che sono state giudicate dai telespettatori nei daytime.

Il 17 maggio, dunque, a trionfare potrebbe essere proprio uno dei tre alunni appena citati, tra i più amati dai fan che hanno seguito quest'edizione.