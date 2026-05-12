Domenica 17 maggio si concluderà l'edizione di Amici che è iniziata lo scorso settembre, e sarà il pubblico a scegliere il miglior allievo di quest'anno tra i sei che hanno conquistato il pass per la finale. Sia su Eurobet che su Sisal la vittoria di Alessio è quotata a 1.90, quindi secondo gli scommettitori sarebbe lui il favorito numero uno a pochi giorni dalla diretta su Canale 5.

Il meccanismo della finale di Amici

La finale di Amici 25 sarà in diretta, quindi sul web non circoleranno anticipazioni su eventuali ballottaggi o sfide tra gli allievi in gara.

La puntata del 17 maggio inizierà con la proclamazione del quinto finalista, che sarà sicuramente uno tra Angie e Lorenzo, e poi proseguirà con confronti decisivi tra i cinque titolari che rimarranno in gioco.

Questi faccia a faccia verranno giudicati solo dal pubblico attraverso il televoto, il tutto fino all'elezione del vincitore dell'edizione 2025/2026.

Sfida tra ballerini per il titolo

Mancano pochi giorni alla finale di Amici e gli scommettitori sembrano quasi convinti che a vincere potrebbe essere un ballerino.

Il super favorito della vigilia è Alessio, il cui successo è quotato a 1.90 sia su Sisal che su Eurobet.

Medaglia d'argento virtuale per Emiliano, il cui trionfo è dato a 5.00 sempre sui siti appena citati.

Le chance degli altri alunni in gara

Chi vincerà Amici 25? Gli scommettitori sembrano escludere dalla corsa verso il titolo tutti e tre i cantanti che hanno conquistato la maglia oro della finale.

Su Sisal, ad esempio, il successo di Lorenzo è quotato a 6.00, quello di Angie a 9.00 e quello di Elena a 16.00.

Su Eurobet, invece, la vittoria di Angie è data a 8.00, quella di Lorenzo a 9.00 e quella di Elena a 17.00.

Poche chance sembra averle anche Nicola, infatti il suo trionfo è quotato tra 7.00 e 9.00 a cinque giorni dalla diretta in cui verrà eletto l'allievo più amato dal pubblico.

Stando a questi numeri a salire sul gradito più alto del podio potrebbe essere un ballerino, in particolare Alessio che l'anno scorso è stato costretto a ritirarsi ad un passo dal serale per un serio infortunio al piede e che poi ha ricominciato l'avventura da zero grazie al supporto di Emanuel Lo.