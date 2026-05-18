La 25esima edizione di Amici si è conclusa con un verdetto a sorpresa: Lorenzo ha battuto Alessio al televoto finale e si è aggiudicato sia il titolo che il montepremi di 150.000 euro. Il cantante ha primeggiato in tutte le votazioni della serata, ma in quella decisiva ha avuto la meglio sul ballerino con uno scarto minimo (51,40% contro 48,60%).

Le decisioni degli spettatori di Amici

Il vincitore di Amici 25 non è stato quello che tutti si aspettavano, o meglio il verdetto dell'ultimo televoto ha sorpreso la stragrande maggioranza degli spettatori.

Al termine della diretta del 17 maggio, infatti, sono state pubblicate le percentuali di tutte le votazioni della serata e Lorenzo è sempre stato in testa.

Nel confronto decisivo con Alessio, però, il giovane cantautore ha mantenuto un vantaggio di appena tre punti e infatti ha vinto quest'edizione del talent con il 51,40% delle preferenze totali.

Alessio, che era considerato il super favorito della vigilia, invece, si è fermato al 48,60% e ha conquistato il secondo posto nella classifica generale.

Il riscatto dopo X Factor

Lorenzo è approdato ad Amici a pochi mesi di distanza dall'esperienza a X Factor, dov'era stato finalista.

Al termine di quella prima avventura in talent, però, il 18enne non aveva avuto il successo sperato e per questo meno di un anno dopo ha deciso di fare i casting per la trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Il percorso del ragazzo nella scuola è stato altalenante, ma il pubblico gli ha sempre dimostrato affetto e stima, come si evince dalla quantità di voti che ha ricevuto in finale.

La reazione dei fan sui social

La vittoria di Lorenzo ha sorpreso quasi tutti, e ciò si può notare anche dai commenti che sono stati scritti sui social al termine della diretta su Canale 5.

"Il vincitore peggiore", "Assurdo, gli altri cinque erano tutti più bravi di lui", "Sarà raccomandato?", "Non ha funzionato a X Factor, perché dovrebbe ad Amici?", "Vittoria deludente", "Noioso, non avrà successo", "In quest'edizione c'erano tanti ballerini pazzeschi e hanno fatto vincere un cantante mediocre, programma finito", "Non meritava la vittoria", "La più contenta era Maria", si legge su X.