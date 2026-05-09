Tra poco più di una settimana il pubblico sceglierà il vincitore di Amici 25, ma sul web si stanno già rincorrendo diverse voci su chi sarebbe favorito tra i finalisti del cast. Secondo voci di corridoio che sarebbero arrivate ad Amedeo Venza, a trionfare in quest'edizione del talent dovrebbe essere un ballerino: Alessio, Emiliano e Nicola, dunque, dovrebbero giocarsi il titolo nella puntata che andrà in onda in diretta domenica 17 maggio.

Gli ultimi verdetti dei giudici di Amici

Al termine della puntata di Amici che andrà in onda il 9 maggio saranno ufficializzati i finalisti di questa edizione, ovvero gli allievi che la prossima settimana si giocheranno la vittoria.

Stando alle anticipazioni che sono trapelate dopo la registrazione della semifinale, la giuria dovrebbe aver promosso cinque titolari: Emiliano, Nicola e Alessio sono già confermati (hanno conquistato la maglia oro durante le riprese di giovedì scorso), invece Lorenzo, Angie ed Elena si contendono gli ultimi due posti disponibili nel cast della finale.

L'indiscrezione sugli allievi favoriti

Anche se manca ancora una settimana alla finale di Amici, sul web si sta già parlando di chi potrebbe trionfare e quindi quali alunni sarebbero favoriti.

"Voci di corridoio dicono che il vincitore sarà un ballerino", ha svelato Amedeo Venza tramite il suo profilo Instagram a poche ore dalla messa in onda della semifinale.

Secondo quest'indiscrezione ancora tutta da verificare, a salire sul gradino più alto del podio potrebbe essere uno tra Alessio, Emiliano e Nicola.

Un'eliminazione in semifinale

Tra poche ore Maria De Filippi farà il nome dell'allievo che non parteciperà alla finale del 17 maggio e sicuramente sarà un cantante.

L'ultimo ballottaggio della stagione, infatti, vedrà contrapposti Elena, Angie e Lorenzo e solo due di loro accederanno alla puntata in cui sarà proclamato il vincitore.

Sul web c'è chi spera nella promozione di tutti e tre i titolari a rischio, ma al momento non si sa ancora se i giudici potrebbero aver chiesto alla produzione di non eliminare nessuno ad una sola settimana dalla fine della 25^ edizione del programma di Canale 5.