La settima puntata del serale di Amici si è conclusa con un colpo di scena: la giuria ha deciso di eliminare Gard e Riccardo, due allievi che erano nella scuola da settembre, e di mandare avanti Lorenzo. Il giovane titolare del team Zerbi-Celentano ha pianto prima del verdetto e si è detto disperato dal fatto che nessuna casa discografica si è mostrata interessata a lui.

Lo sfogo prima dell'eliminazione da Amici

Il ballottaggio della settima puntata del serale di Amici ha avuto un esito sorprendente: i giudici hanno scelto di salvare Lorenzo e di mandare a casa sia Gard che Riccardo.

Se l'alunno di Anna Pettinelli ha reagito abbastanza bene all'eliminazione, quello di Rudy Zerbi ha pianto e si è lamentato del fatto che è l'unico a non aver ricevuto una proposta discografica.

"Io merito di rimanere, ne ho bisogno più degli altri. Se esco oggi torno a fare l'elettricista", ha detto il ragazzo tra le lacrime.

Questo sfogo del cantante non è servito a cambiare le cose, infatti poco dopo Maria De Filippi gli ha comunicato che la sua avventura nella scuola è finita ad un passo dalla semifinale.

La reazione degli spettatori

L'eliminazione di Riccardo da Amici è stata accolta con entusiasmo dalla maggior parte dei fan, soprattutto da chi aveva chiesto la sua cacciata dopo un paio di comportamenti sopra le righe durante il pomeridiano.

"Questo verdetto è molto strano perché Lorenzo non è mai stato premiato dalla giuria, com'è possibile che oggi l'hanno salvato?", "Su Riccardo sono d'accordissimo, invece Gard meritava di più", "Riccardo è rimasto pure troppo", "Doveva uscire molto prima", "Non doveva neanche partecipare al serale", "Oggi non serviva la doppia eliminazione, bastava quella di Riccardo"; si legge su X.

Chi sono i sei semifinalisti

Con le eliminazioni di Riccardo e Gard si è completato il quadro dei semifinalisti di quest'edizione di Amici.

Nella prossima puntata (l'ultima registrata di quest'anno), infatti, la giuria sceglierà chi mandare in finale tra Angie, Lorenzo, Alessio, Emiliano, Elena e Nicola.

Salvo colpi di scena, solo uno dei sei talenti ancora in gara dovrebbe lasciare la scuola ad una settimana dalla proclamazione del vincitore.