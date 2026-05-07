La semifinale di Amici andrà in onda sabato 9 maggio, ma è stata registrata questo giovedì e sul web sono già disponibili le anticipazioni di quello che è successo in studio. Nel corso dell'ottava puntata del serale, dunque, i giudici hanno selezionato gli allievi che tra circa dieci giorni si contenderanno la vittoria: ad accedere alla finale sono stati i ballerini Emiliano, Nicola e Alessio.

Chi ha indossato la maglia oro della finale

Da giorni i fan si interrogavano su quanti e quali allievi sarebbero andati in finale e oggi, 7 maggio, hanno avuto una risposta.

Le anticipazioni della registrazione dell'ottava puntata del serale di Amici, infatti, svelano che i giudici hanno deciso di consegnare la maglia oro ai talenti che si sono distinti per preparazione e versatilità durante tutto il prime time.

Emiliano, Nicola e Alessio sono stati eletti finalisti nel corso delle riprese di questo giovedì (tra una manche e l'altra della gara a squadre), ma a loro andranno ad aggiungersi i due allievi che non verranno eliminati al ballottaggio.

Un cantante ad un passo dall'eliminazione da Amici

I giudici hanno scelto di mandare in finale tutti e tre i ballerini del cast, invece al ballottaggio ci sono finiti i tre cantanti.

Elena, Angie e Lorenzo si sono esibiti con i loro cavalli di battaglia in quello che è stato l'ultimo spareggio di questa edizione di Amici: stando a quello che è stato detto in studio il 7 maggio, solo uno dei tre allievi a rischio dovrà lasciare la scuola ad una sola settimana dalla fine del programma.

Registrazioni in stand-by fino a settembre

Quella che si è svolta nel pomeriggio a Cinecittà è stata l'ultima registrazione di Amici 25.

Chi segue il talent da anni, infatti, saprà che la finale è l'unica puntata della stagione che va in onda in diretta per permettere ai telespettatori di scegliere i vincitori di categoria attraverso il televoto.

La prossima settimana il talent traslocherà alla domenica sera (17 maggio) per evitare lo scontro con l'Eurovision Song Contest.

Le riprese della trasmissione condotta da Maria De Filippi ricominceranno dopo l'estate, presumibilmente tra la metà e la fine di settembre.