Lorenzo è il vincitore della venticinquesima edizione di ‘Amici’, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il cantante ha superato in finalissima Alessio, che si è classificato al secondo posto. La vittoria, decretata dal televoto del pubblico, ha assegnato a Lorenzo un prestigioso premio del valore di 150.000 euro in gettoni d’oro. Ad Alessio, invece, è andato il riconoscimento per la categoria danza, un premio di 50.000 euro.

Premi e riconoscimenti per i finalisti

La serata conclusiva ha visto la partecipazione di cinque concorrenti, giunti alla fase finale dopo un intenso percorso.

Un ballottaggio iniziale aveva già definito il quintetto, escludendo Angie. Oltre al vincitore Lorenzo e al secondo classificato Alessio, hanno conquistato la maglia d’oro anche Emiliano, Elena e Nicola, protagonisti di questa edizione. Emiliano si è distinto per aver ricevuto due importanti riconoscimenti: il Premio della Critica, del valore di 50.000 euro in gettoni d’oro, assegnato da una giuria composta dalle principali testate giornalistiche italiane, e il premio speciale unicità, pari a 30.000 euro in gettoni d’oro. Angie, pur non accedendo alla finalissima, ha ottenuto il premio delle radio. Infine, tutti i finalisti sono stati omaggiati con il premio Keep Dreaming, ciascuno del valore di 7.000 euro in gettoni d’oro.

Protagonisti della serata finale

La puntata conclusiva è stata aperta da un momento di grande emozione con il ballerino Daniele Doria, vincitore della precedente edizione, che ha fatto il suo ingresso con la coppa per il tradizionale passaggio di testimone. In studio, a valutare le performance dei giovani talenti, era presente la giuria composta da quattro nomi noti del panorama televisivo e musicale italiano: Amadeus, Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio. Fondamentale è stato anche il supporto dei professori che hanno accompagnato la crescita artistica dei ragazzi durante l’intera edizione: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Veronica Peparini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli.

La direzione artistica dello show, anche per questa venticinquesima edizione, è stata curata dal coreografo internazionale Stéphane Jarny.

Il percorso di Lorenzo Salvetti

Lorenzo Salvetti, il trionfatore della venticinquesima edizione di ‘Amici’, ha brillato in particolare nella categoria canto. Il suo percorso all’interno del talent show è stato caratterizzato da mesi di intense prove e sfide, che lo hanno portato a conquistare sia il pubblico che la giuria. La sua determinazione e il suo talento lo hanno reso uno dei protagonisti più apprezzati e seguiti di questa edizione, culminata con la meritata vittoria.