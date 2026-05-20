La puntata finale del Grande Fratello 2026 ha visto battersi all'ultimo ballottaggio per la vittoria del montepremi Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Al termine dell'esito del televoto, che ha dato per vincitrice Mussolini, le due protagoniste hanno parlato

Antonella Elia disapprova la vittoria di Mussolini

"Che ne penso? A dire il vero mi aspettavo che avrei vinto io”, ha fatto sapere Antonella Elia, incalzata a caldo sugli esiti del ballottaggio della finale del Grande Fratello vip. Lo scontro ha visto Elia contrapporsi ad Alessandra Mussolini e ha chiamato i telespettatori a votare per la vittoria del reality, decretando così quest'ultima come vincitrice del Grande Fratello condotto da Ilary Blasi.

Un risultato che ha diviso i telespettatori attivi sui social tra consensi e dissensi e che Elia non si sarebbe aspettata.

Fortemente delusa per il verdetto del televoto che ha premiato Mussolini, quindi Antonella Elia non ha nascosto tutto il suo disappunto per la sconfitta subita alla finale del reality di Mediaset: "Il pubblico non capisce niente", ha infatti riportato Antonella, tra le altre dichiarazioni. Con il suo inconfondibile sarcasmo, poi, ha sottolineato con decisione che il pubblico abbia favorito erroneamente Mussolini, definendola una "gallina".

La reazione della vincitrice di Grande Fratello

Di tutt'altro avviso si é invece detta Alessandra Mussolini, che ha invece espresso felicità per l'esito della prova televoto della finale e per essersi aggiudicata la vittoria del reality della Casa più spiata del Belpaese. “Sono felicissima perchè noi abbiamo vissuto in una bolla", ha quindi fatto sapere Alessandra, nella sua prima reazione registrata subito dopo la vittoria del GFVIP.