Antonella Elia é stata eliminata a The 50 Italia e ha sbottato contro una fascia dei competitor contestando la sua eliminazione dal reality: “I giovani sono delle mer**”.

Elia esce per eliminazione a The 50

A The 50 Italia la soubrette é stata eliminata a sorpresa, in occasione della quinta puntata dello show caricato per delle anteprime su Prime Video. Tra gli altri protagonisti eliminati dallo show c'è stata infatti anche Antonella Elia, così inaspettatamente per lei così come anche per i suoi fan che avrebbero voluto vederla qualificarsi più avanti nel reality.

Nel corso della quinta puntata del reality Elia ha dal suo canto contestato il verdetto che ha decretato la sua eliminazione, ritenendola una operazione errata commessa ai suoi danni dalla categoria dei più giovani giocatori.

L'appello prima della finale

“I giovani sono delle mer**…”, ha quindi gridato senza freni, Elia, scagliandosi contro i competitor giovani ancora partecipanti e in corsa a The 50.

Ma non é tutto. Dopo avere dato ad Helena Prestes della gatta morta per aver contribuito alla nomination di Eva Grimaldi, Elia é tornata a scagliarsi contro la modella brasiliana definendola come la peggiore giocatrice tra i più giovani concorrenti.

A The 50, Antonella ha colto la palla al balzo per tacciare la brasiliana di fare buon viso a cattivo gioco, di condurre una chiara strategia in modo abile e con furbizia.

Poi ha ammesso di essere stata una concorrente ingenua e ha fatto un appello al pubblico per portare alla vittoria alla puntata finale, la concorrente in corsa Giulia Salemi.

Antonella Elia è reduce dall'esperienza come concorrente nell'edizione conclusasi a maggio 2026 del Gfvip dove è stata a lungo la super-favorita dai pronostici. Ha recentemente condiviso sui social il ritorno a casa, mostrando i suoi bagagli e ringraziando la produzione. Dopo il Gfvip é diventata tra le protagoniste del nuovo reality show distribuito sulla piattaforma Prime Video.