La celebre serie televisiva ‘Avvocato di Difesa’, conosciuta internazionalmente come ‘The Lincoln Lawyer’, si concluderà con la quinta stagione. Netflix ha annunciato che il legal drama, basato sui romanzi di Michael Connelly e interpretato da Manuel García Rulfo, terminerà con dieci episodi. Le riprese sono in corso a Los Angeles e la trama sarà ispirata al settimo libro della saga, ‘Resurrection Walk’.

Il percorso di un successo inatteso

La storia produttiva di ‘Avvocato di Difesa’ è stata un percorso singolare e di successo. Inizialmente cancellata dalla CBS, la serie ha trovato nuova vita e popolarità su Netflix, diventando uno dei titoli più apprezzati della piattaforma.

Il suo successo è dovuto a una narrazione avvincente e a un cast di talento, che oltre a Manuel García Rulfo include Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson e Cobie Smulders. La quinta e ultima stagione vedrà anche l’introduzione di nuovi volti come Amy Aquino, Angela Trimbur, Elpidia Carrillo, Nate Corddry, Tricia Helfer e Keir O’Donnell, che arricchiranno le dinamiche narrative.

Anticipazioni sulla trama dell'ultima stagione

La stagione finale promette colpi di scena e approfondimenti. L’avvocato Mickey Haller affronterà un caso complesso e personale: la sua vita sarà sconvolta dall’arrivo della sorellastra Emi (Cobie Smulders), che gli chiederà aiuto per scagionare una donna ingiustamente condannata.

Questa indagine porterà Mickey a confrontarsi con segreti familiari radicati e a svelare una pericolosa rete di corruzione. Anche il fidato team di Haller (Lorna, Izzy e Cisco) affronterà nuove sfide professionali. Gli showrunner hanno dichiarato l’intenzione di offrire un finale soddisfacente, che dia una conclusione degna e coerente alle vicende di Mickey Haller e dei suoi collaboratori.

La data di uscita della quinta stagione non è ancora stata comunicata da Netflix. Tuttavia, con la produzione in pieno svolgimento a Los Angeles, i fan possono attendere un epilogo che si preannuncia emozionante e ben congegnato, pensato per onorare il percorso della serie e del suo amato protagonista.