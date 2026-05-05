Nel pomeriggio di lunedì 4 maggio, Anastasia Kuzmina ha pubblicato un breve video su Facebook in cui si vede Nikita Perotti aprire una scatolina contentente un anello. Stando alle informazioni riportate dalla didascalia della ballerina di Ballando con le Stelle, i due insegnanti avrebbero una relazione che fino ad oggi hanno tenuto nascosta ma dopo la proposta di matrimonio avrebbero deciso di uscire allo scoperto.

Scoppia l’amore tra due insegnanti di Ballando con le Stelle

Su Facebook, Anastasia Kuzmina ha pubblicato un video in cui si trova in compagnia di Nikita Perotti.

Ad un certo punto si vede il maestro di danza inginocchiarsi e tirare fuori un anello con tanto di proposta di matrimonio alla storica insegnante di Ballando con le Stelle. Nella didascalia la ballerina ucraina ha scritto: “Abbiamo provato a tenere tutto un segreto nell’ultimo periodo, ma forse non è più possibile. Dobbiamo farvi un annuncio”, il tutto accompagnato dal brano “Perfect” di Ed Sheeran e da alcune emoji che indicano due sposini.

Nella parte finale del video Nikita e Anastasia si scambiano un bacio appassionato mentre sullo sfondo c’è Roma.

La reazione incredula dei fan

In seguito al video pubblicato da Anastasia Kuzmina, non sono tardate ad arrivare le reazioni dei fan: da un lato c’è chi si è detto incredulo, mentre dall’altro c’è chi si è congratulato per il passo che effettuerà la coppia.

Un utente ha affermato: “Secondo me si tratta di una sorta di pubblicità”. Un altro utente ha detto: “Se davvero avevano una relazione e sono riusciti a tenerla in gran segreto, mi complimento per entrambe per la discrezione”. Un fan si è congratulato con entrambi: “Ma che bella notizia, auguroni a tutti e due”. Un utente ha commentato: “Vi auguro tanta felicità. Siete bellissimi”. Tra i vari utenti c’è chi ha sostenuto che il video sia frutta dell’AI e chi invece si è rivolto direttamente a Kuzmina: “Anastasia non aveva un fidanzato?”. Un ulteriore utente ha invece ironizzato sull’età di Anastasia: “Scusate ma a Nikita solamente le donne più grandi?”. Infine c’è chi affermato: “Auguri ad entrambi anche se stento a credere che si tratti di una notizia vera”.