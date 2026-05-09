Le nuove puntate di Be My Sunshine disponibili dall’11 al 15 maggio 2026 su Mediaset Infinity porteranno in scena giornate cariche di tensione, sentimenti contrastanti e verità rimaste troppo a lungo nascoste. Al centro della settimana ci sarà soprattutto il violento confronto tra Poyraz e Batu, episodio destinato ad avere pesanti conseguenze. Nel frattempo, nuovi segreti emergeranno attorno al passato di Batu, mentre diversi personaggi proveranno a ricucire rapporti ormai logorati dai conflitti degli ultimi mesi.

Poyraz nei guai dopo la lite con Batu: Haziran scopre tutta la verità

La situazione precipiterà quando lo scontro tra Poyraz e Batu degenererà improvvisamente. Dopo la violenta lite, Batu finirà infatti in ospedale con una seria ferita alla testa, mentre Poyraz verrà portato alla centrale di polizia per essere interrogato.

Nonostante la gravità dell’accaduto, la situazione prenderà una piega inattesa quando Batu sceglierà di non presentare denuncia contro il rivale. Una decisione che permetterà a Poyraz di tornare in libertà, anche se le tensioni tra i due resteranno altissime.

Determinato a proteggere Haziran e a tenere Batu lontano da lei, Poyraz fingerà persino di voler chiarire con il ragazzo invitandolo a trascorrere la notte a casa sua.

Dietro l’apparente tentativo di pace, però, si nasconderà il timore che Batu possa creare nuovi problemi alla coppia.

Poco dopo, Haziran e Poyraz scopriranno che Batu non ha mai lasciato davvero l’isola. Messo alle strette, il giovane confesserà finalmente di essersi allontanato dalla propria famiglia e di vivere nascosto per evitare di tornare a Istanbul. Una rivelazione che cambierà completamente il modo in cui Haziran guarderà alla vicenda.

Zeynep ritrova Selma, mentre Nehir esplode contro la madre

Parallelamente, anche gli altri protagonisti della soap saranno coinvolti in momenti particolarmente delicati. Latif proverà infatti a riconquistare Zeynep, deciso a recuperare il loro rapporto dopo le tensioni delle ultime settimane.

La donna, però, preferirà restare a casa di Selma, dove finalmente le due riusciranno a ritrovare una certa serenità dopo un lungo periodo di incomprensioni. Un riavvicinamento importante che porterà un po’ di calma all’interno della famiglia.

Molto diversa sarà invece la situazione di Nehir, che perderà il controllo dopo aver scoperto che la madre desidera frequentare Fatih. Furiosa e incapace di accettare questa possibilità, la ragazza sfogherà tutta la propria rabbia proprio mentre Batu resterà da solo nella pasticceria durante un’importante consegna.

Nel frattempo Melisa e Alper continueranno a fingere di essere una coppia, ma la pressione inizierà a diventare sempre più difficile da sostenere, soprattutto per Alper, ormai visibilmente nervoso.

Anche Gorkem e Nehir saranno protagonisti di una nuova iniziativa benefica, recandosi nella casa della defunta Hasibe per recuperare alcuni oggetti da mettere in vendita durante una raccolta di solidarietà.