Da lunedì 25 a venerdì 29 maggio vanno in onda i nuovi episodi di Be my sunshine - Ada Masali in lingua originale. Gli spoiler vedono Haziran disposta a tutto per conquistare Poyraz, ma un gesto avventato le costerà caro. Nel frattempo anche le altre coppie vivono un momento di tensione: tra Alper e Melisa le cose non sembrano andare affatto bene tanto che dovranno affrontare diversi ostacoli.

Anticipazioni Be my sunshine

In occasione dei nuovi episodi di Be my sunshine, le anticipazioni vedono al centro delle dinamiche Haziran. La donna pur di conquistare Poyraz sembra essere disposta a tutto, anche commettere degli illeciti. Haziran infatti, intende intrufolarsi nella casa di Aliye con l'intento di trovare la ricetta del famoso börek: la donna è convinta che preparando il celebre piatto turco possa far colpo sul fotografo.

Nel frattempo Poyraz è impegnato a preparare il servizio fotografico per Zeynep, ma nonostante gli sforzi del fotografo la donna continua ad avere un atteggiamento freddo e distaccato. Anche in questo caso Haziran per aiutare il suo amato cede le foto al proprietario della casa editrice ma ottiene un nuovo colpo basso: Zeynep infatti, fa cacciare Harizan da casa poiché non intende che qualcuno si intrometta nei suoi progetti di lavoro.

Per quanto riguarda la coppia formata da Alper e Melisa le cose non sembrano andare affatto bene ed i due si ritrovano ad affrontare una serie di ostacoli. Al contrario Idil e Biricick che un tempo non avevano alcun tipo di rapporto, diventano amiche viste che entrambi si ritrovano a soffrire per amore.

Dove e quando seguire la soap opera turca

La soap opera turca è disponibile on demand sul sito gratuito Mediaset Infinity.

Alla mezzanotte di ogni giorno sulla piattaforma vengono pubblicati nuovi episodi.

Tutti coloro che intendono iniziare a vedere la dizi turca possono trovare i precedenti episodi sul sito.

Il commento degli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato le trame di Ada Masali (lingua originale della serie). Un utente ha scritto: "Non capisco davvero il comportamento di Haziran". A fare eco ci ha pensato un altro utente: "Addirittura Haziran s'intrufola a casa di Ailye per rubare la ricetta". Un ulteriore spettatore ha scritto: "Bello sapere che Idil e Biricick diventeranno amiche". Infine c'è chi ha affermato: "Alper e Melisa proprio non si sopportano".