Da lunedì 1 a domenica 7 giugno si apprestano ad andare in onda i nuovi episodi di Be my sunshine (Ada Masali in lingua originale). Gli spoiler parlano del ferimento di Poyraz ed il principale sospettato dalla polizia risulta essere Batu. Nel frattempo Haziran lascerà l'isola per approdare a Smirne: nella città la donna a causa di un imprevisto incontrerà un manager che si dice disposto ad aiutarla a trovare una nuova occupazione.

Anticipazioni Be me sunshine

Le anticipazioni legate ai nuovi episodi annunciano diversi colpi di scena, ma anche nuovi intrighi.

Durante l'evento dello stilista Lodon, Haziran e Poyraz rivelano ai presenti che Doygun intende deturpare l'isola portando un turismo di massa. Intanto Poyraz viene ferito, ma fugge dall'ospedale: in seguito alla sparizione tutti gli abitanti dell'isola iniziano le ricerche ma invano. Anche Zorba viene ferito gravemente e deve essere operato, quindi Poyraz decide di tornare per occuparsi del ragazzo a differenza di Ayten che viene costantemente respinta. Ripensando a chi possa essere stato l'artefice del suo ferimento, il piccolo imprenditore non riesce a credere che possa essere stato Batu. Infatti, la polizia guardando i filmati con più attenzione scopre una cosa che cambierà le carte in tavola: Batu ha tentato un gesto estremo, il giorno che Poyraz è stato colpito.

Dunque Idil si è immediatamente scusata con Batu per aver sospettato di lui, ma il ragazzo scosso ha abbandonato la sala operativa senza dire nulla.

Nel frattempo Sadik è diventato famoso per via di un suo video diventato virale, mentre Haziran lascerà l'isola per approdare a Smirne: dopo aver avuto un incidente incontrerà Kutay, un manager disposto ad aiutarla a trovare un nuovo lavoro. Biricik invece scopre che Beyazit boicotta tutti i suoi lavori e nessuno vuole lavorare per lei.

Dove seguire la soap opera turca

A differenza delle altre soap turche, Mediaset ha deciso di trasmettere gli episodi di Be my sunshine solo ed esclusivamente sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Allo scoccare della mezzanotte viene pubblicato un nuovo episodi, ma è possibile seguire anche i precedenti appuntamenti.