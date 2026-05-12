La nuova iniziativa della Forrester Creations sembra aver centrato l’obiettivo. Nella puntata del 13 maggio di Beautiful, Brooke sarà protagonista di un evento destinato a lasciare il segno, conquistando il pubblico con un discorso che riceverà grande consenso. Accanto a lei ci sarà Ridge, pronto a sostenerla ancora una volta sia sul piano professionale che personale. Tuttavia, mentre a Monte Carlo si respira entusiasmo, a Los Angeles il clima sarà decisamente più teso, soprattutto per Steffy, sempre più provata dagli ultimi avvenimenti.

Brooke conquista il pubblico: la nuova campagna convince tutti

L’evento organizzato nel Principato si trasformerà in un vero trionfo mediatico per Brooke. La donna porterà avanti con convinzione il nuovo messaggio legato alla linea Brooke’s Bedroom, basato sull’idea che fascino e sensualità non abbiano età. Un tema che riuscirà a coinvolgere profondamente il pubblico presente alla conferenza.

L’intervento della Logan verrà accolto da lunghi applausi e da numerosi complimenti. Tra i momenti più emozionanti ci sarà anche quello con una signora presente in sala, che ringrazierà personalmente Brooke per aver dato voce a donne che spesso non si sentono più rappresentate dal mondo della moda.

Determinante sarà anche la strategia social pensata per amplificare l’evento.

Grazie a un’idea sviluppata da Zende e Katie, la conferenza verrà trasmessa online, ottenendo un seguito immediato e attirando l’attenzione di moltissimi utenti. Anche Carter, Hope e Steffy, pur con atteggiamenti differenti, appoggeranno il progetto digitale promosso dall’azienda.

Ridge sostiene Brooke, mentre Steffy affronta un momento delicato

Dietro le quinte, Ridge non nasconderà il proprio orgoglio per il successo ottenuto dalla compagna. Lo stilista si mostrerà convinto di aver fatto ancora una volta la scelta giusta puntando su Brooke come volto principale della campagna. Il sostegno dell’uomo sarà costante e contribuirà a rassicurare Brooke, inizialmente molto nervosa per l’esito della conferenza.

Nonostante l’entusiasmo generale, però, nessuno alla Forrester si sentirà ancora pronto a parlare di vittoria definitiva. Per capire se l’operazione avrà davvero portato risultati concreti bisognerà attendere i dati sulle vendite, monitorati da Carter e Steffy direttamente da Los Angeles.

Ed è proprio Steffy a vivere il periodo più complicato. Rimasta in città mentre Ridge e Brooke celebrano il successo a Monte Carlo, la giovane Forrester continuerà a sentirsi sotto pressione. A peggiorare il suo stato d’animo ci penserà Hope, che non perderà occasione per provocarla e metterla ulteriormente in difficoltà.

Tra rivalità personali, strategie aziendali e nuovi equilibri all’interno della famiglia Forrester, le prossime puntate della soap promettono dunque nuovi scontri e tensioni sempre più difficili da contenere.